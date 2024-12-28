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Çok Sevilmişti: TRT Tabii'nin Gassal Dizisinin 2. Sezon Çekimleri Başladı

Çok Sevilmişti: TRT Tabii'nin Gassal Dizisinin 2. Sezon Çekimleri Başladı

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.12.2024 - 13:22

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal, hatırlarsanız afişiyle büyük tepki toplamıştı. 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepkilerin ardından ilk sezonu yayınlanan Gassal, beklentileri aşan bir iş olarak karşımıza çıktı. Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizi hala sosyal medyanın gündeminde olurken beklenen haber geldi. Gassal dizisinin 2. sezon çekimlerine hızla başlandı.

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Daha yayınlanmadan afişleriyle gündem olan TRT Tabii'nin Gassal dizisi beklentileri aşan bir performans sergiledi.

Daha yayınlanmadan afişleriyle gündem olan TRT Tabii'nin Gassal dizisi beklentileri aşan bir performans sergiledi.

Kimsesiz insanların cenazesini yıkayan gassal Baki'nin bir gün ölümle burun buruna gelmesinin ardından ölünce kendisini yıkayacak adamı arama hikâyesini anlatan dizi, kısa sürede fenomen haline geldi.

Kimsesiz insanların cenazesini yıkayan gassal Baki'nin bir gün ölümle burun buruna gelmesinin ardından ölünce kendisini yıkayacak adamı arama hikâyesini anlatan dizi, kısa sürede fenomen haline geldi.

Ahmet Kural'ın gassal Baki'yi canlandırdığı dizi seyircinin beğenisine henüz sunulmuşken Gassal'dan yeni bir haber geldi.

Ahmet Kural'ın gassal Baki'yi canlandırdığı dizi seyircinin beğenisine henüz sunulmuşken Gassal'dan yeni bir haber geldi.

Selçuk Aydemir'in yönettiği dizi yeni sezon onayını çoktan alırken 2. sezon çekimleri başladı.

Selçuk Aydemir'in yönettiği dizi yeni sezon onayını çoktan alırken 2. sezon çekimleri başladı.

Bakalım Gassal'ın 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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