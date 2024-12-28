Yalı Çapkını'ndaki Enişte-Baldız İlişkisi Seyircinin Midesini Kaldırdı
Yalı Çapkını'ndaki Enişte-Baldız İlişkisi Seyircinin Midesini Kaldırdı
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümü hepimize ufak çaplı bir şok yaşattı. Yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Suna ve Ferit ilişkisinin rüya olduğu düşünülürken son bölümde gördük ki bunu gerçekten yazıp çekmişler. Seyran'ı maksimum 2 bölüm aldatmadan durabilen Ferit'in birkaç hafta önce barıştığı Seyran'ı şimdi de ablası Suna'yla aldatması şaşırtmadı desek yeridir. Bir tek enişte-baldız ilişkisinin eksik olduğu Yalı Çapkını haliyle tepkilerin hedefi oldu. İşte o tepkilerden bazıları...
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Star TV'de 3. sezonuyla ekrana gelen Yalı Çapkını'nın son bölümünde dizideki tek eksik parça olan enişte-baldız ilişkisini izledik.
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Yalı Çapkını izleyen herkes bilir ki Ferit, Seyran'ı aldatır, pişman olur ve onu elde etmek için kötü adamlarla savaşır. 2 bölüm sonra yine Seyran'ı aldatır, pişman olur vesaire vesaire. 89 bölümdür bıkmadan bu döngüyü yazan senaristler şimdi de Ferit için Suna'yı seçti!
Son bölümde evi terk eden Ferit'e giden Suna, eniştesiyle koyu bir sohbete dalar. Ferit, Seyran'la ailesinden intikam almak için evlendiğini itiraf ederken Suna ise Ferit'le ilgili fantezilerini (burada şaka yok) açıkladı ve ortalık bir anda alev aldı.
Fragmanda da verilen sahnenin rüya olduğuna inanmak isteyen Yalı Çapkını izleyicisi bölüm sonunda o sahnenin cayır cayır gerçek olduğunu görünce resmen çileden çıktı ve tepki dolu paylaşımlar yaptı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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