Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Dizinin Final Yapacağı İddialarına Yanıt Verdi
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Dizinin Final Yapacağı İddialarına Yanıt Verdi
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, Magazin Burada kameralarının sorularını yanıtladı. Gözümüzün bebeği dizimiz Şerbo hakkında konuşan Karakoç, dizinin final yapacağı iddialarına cevap verdi. Reytingleri iyi giden dizinin 4. sezonu göreceğini umduğunu belirten Karakoç, içimize resmen su serpti. İşte Ceren Karakoç'un o açıklamaları...
KAYNAK: Magazin Burada
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta olduğu gibi yine hepimizi ekran başına kilitledi.
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82. bölümle ekrana gelen dizi resmen sezon finali havasında bir atmosfere bürünürken söz konusu hamlenin reytingleri olumlu etkilememesi imkansız gibi bir şey.
4. sezonuna kesin gözüyle bakılsa da Kızılcık Şerbeti'nin sezon sonu final yaparak zirvede bırakacağı söylentiler arasında yer alıyor. Neyse ki dizinin Nursema'sı bu konuya açıklık getirdi.
Magazin Burada kameralarına konuşan Ceren Karakoç, dizinin final yapacağı iddialarına "Öyle bir ihtimal şu an yok. Sezon sonuna kadar reytingler dizilerin gidişatını belirliyor. Ekstrem bir durum olmadıkça bitecek gibi görünmüyor" dedi.
İşte Ceren Karakoç'un o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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