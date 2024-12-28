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Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya Dizisine Bomba Oyuncu Transferi

Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya Dizisine Bomba Oyuncu Transferi

Çağatay Ulusoy
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.12.2024 - 10:18

Çağatay Ulusoy'u televizyona geri döndüren Eşref Rüya dizisinin kadrosu yavaş yavaş oluşuyor. Kanal D'de yayınlanacak dizi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Birsen Altuntaş'tan yeni oyuncu müjdesi geldi. Altuntaş, dizide Çağatay Ulusoy'un karakterinin düşmanı Devran için bomba bir isimle anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte o isim...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Geçtiğimiz sezon yayınlanan Gaddar'ın final yapmasının ardından Çağatay Ulusoy'dan hemen yeni dizi müjdesi gelmişti.

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Gaddar'ın final yapmasının ardından Çağatay Ulusoy'dan hemen yeni dizi müjdesi gelmişti.

Kanal D'de yayınlanacak Eşref Rüya dizisinin başrolü olan Ulusoy, Demet Özdemir'le partner olurken dizi hakkında yeni bilgiler geldi.

Kanal D'de yayınlanacak Eşref Rüya dizisinin başrolü olan Ulusoy, Demet Özdemir'le partner olurken dizi hakkında yeni bilgiler geldi.

Birsen Altuntaş, dizide Eşref Rüya karakterinin baş düşmanı Devran karakteri için anlaşılan ismi açıkladı.

Birsen Altuntaş, dizide Eşref Rüya karakterinin baş düşmanı Devran karakteri için anlaşılan ismi açıkladı.

Sevilen oyuncu Görkem Sevindik, yeraltı dünyasının ünlü ismi Yakup babanın yerine geçmek için Eşref’le karşı karşıya gelecek Devran'a hayat verecek.

Sevilen oyuncu Görkem Sevindik, yeraltı dünyasının ünlü ismi Yakup babanın yerine geçmek için Eşref’le karşı karşıya gelecek Devran'a hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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