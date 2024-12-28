Kızılcık Şerbeti'nde 4 Kişinin Öldüğü Yangın Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı
Kızılcık Şerbeti'nde 4 Kişinin Öldüğü Yangın Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 82. bölümüyle resmen şov yaptı. ABC1 kategorisinde sezon rekoru kıran dizi 13 reyting alarak yılı enfes bir başarıyla kapattı. 82. bölümün bu kadar rağbet görmesinin en büyük nedeni bölüm sonundaki yangın olurken Şerbo ekibi, 4 kişinin öldüğü yangın sahnesinin kamera arkasını yayınladı. İşte o sahnenin kamera arkası görüntüleri...
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, 82. bölümüyle çıtayı olabilecek en tepe noktaya çıkardı.
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Sezon finali tadında bir bölümle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti elbette bu hamlesinin karşılığını reytinglerde ilk sırada yer alarak aldı.
Zaten nefis bir bölüm yayınlayan Şerbomuz elbette bununla kalmadı ve bölüm sonrasında gündemden düşmeyen yangın sahnesinin kamera arkasını yayınladı.
Ekran başında nefesimizi tutarak izlediğimiz o anların nasıl çekildiğini görünce rahatladık desek yalan olmaz!
İşte o anlar:
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Figüranların yer aldığı kamera arkasını da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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