O Dizi Rekor Kırdı! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
O Dizi Rekor Kırdı! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri
23-29 Aralık tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.
KAYNAK: TİAK, Box Office
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın son haftasının reyting sonuçları sonunda geldi, haftanın en çok izlenen yerli dizisi ise yine şaşırtmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finali tadında bir bölümle ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, geleneği bozmayarak 1. oldu. Tabii bu birinciliğinde rekor tazeleyerek yepyeni bir orana ulaştı.
Bunun yanı sıra NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, ilk kez ilk 10'a girmeyi başardı.
23-29 Aralık haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.
İşte 23-29 Aralık haftasının en çok izlenen dizileri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın