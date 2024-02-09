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Bu Rakamlar Şaka mı?! Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına Haftalık Ne Kadar Ücret Veriyor?

Bu Rakamlar Şaka mı?! Acun Ilıcalı Survivor Yarışmacılarına Haftalık Ne Kadar Ücret Veriyor?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 11:41

Tv8'in popüler yarışma programı Survivor All Star 2024, heyecanını hız kesmeden sürdürüyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran yarışmada bu kez yarışmacıların haftalık ne kadar ücret aldıkları ortaya çıktı. İddia gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/20240209/a...
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Survivor All Star 2024'ün her yeni bölümü büyük bir ilgiyle karşılanırken, son bölümde yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor All Star 2024'ün her yeni bölümü büyük bir ilgiyle karşılanırken, son bölümde yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son konseyde Nagihan'ın söyledikleri dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Kemal ile Yunus Emre arasındaki tartışma sonrası yarışmayı terk eden Mustafa Kemal'in durumu, diğer yarışmacıları derinden etkiledi.

Son konseyde Nagihan'ın söyledikleri dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Kemal ile Yunus Emre arasındaki tartışma sonrası yarışmayı terk eden Mustafa Kemal'in durumu, diğer yarışmacıları derinden etkiledi.

Diskalifiye olacağı düşünülen Mustafa Kemal için, Nagihan Acun Ilıcalı'ya bir talepte bulundu.

Diskalifiye olacağı düşünülen Mustafa Kemal için, Nagihan Acun Ilıcalı'ya bir talepte bulundu.

Survivor Nagihan, "Mustafa Kemal'in 9 aylık bir çocuğu var ve maddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Lütfen ona bir şans daha verin" dedi. Bu sözler Sahra tarafından da desteklendi.

Survivor Nagihan, "Mustafa Kemal'in 9 aylık bir çocuğu var ve maddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Lütfen ona bir şans daha verin" dedi. Bu sözler Sahra tarafından da desteklendi.

Bu diyalogların ardından, Survivor yarışmacılarının ne kadar para kazandığı merak konusu oldu.

Bu diyalogların ardından, Survivor yarışmacılarının ne kadar para kazandığı merak konusu oldu.
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Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında bir gelir elde ediyorlar.

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında bir gelir elde ediyorlar.

Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonunu gerçekleştirebilmek için bin 213 milyon dolar harcamamız gerekiyor, bu yüzden yarışmanın süresi biraz uzun olmalı" demişti.

Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonunu gerçekleştirebilmek için bin 213 milyon dolar harcamamız gerekiyor, bu yüzden yarışmanın süresi biraz uzun olmalı" demişti.

Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık gazetesinin haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde belirtildi:

Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık gazetesinin haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde belirtildi:

  • Ogeday Girişken: 80 bin TL

  • Yiğit Poyraz: 80 bin TL

  • Seda Ocak: 70 bin TL

  • Yunus Emre: 60 bin TL

  • Damla Can: 90 bin TL

  • Begüm Yücetan: 70 bin TL

  • Yasin Obuz: 90 bin TL

  • Seda Aktuğlu: 70 bin TL

  • Sahra Işık: 60 bin TL

  • Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

  • Nefise Karatay: 100 bin TL

  • Furkan Kızılay: 80 bin TL

  • Nagihan Karadere: 90 bin TL

  • Nihat Altınkaya: 90 bin TL

  • Bozok Gören: 60 bin TL

  • Turabi Çamkıran: 100 bin TL

  • Gizem Memiç: 70 bin TL

  • Doğukan Manço: 90 bin TL

  • Sercan Yıldırım: 80 bin TL

  • Pınar saka: 60 bin TL

  • Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

  • Berna Gözbaşı: 80 bin TL

  • Ersin Korkut: 90 bin TL

  • Merve Aydın: 90 bin TL

  • Özgür Tetik: 60 bin TL

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