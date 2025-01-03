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Pınar Saka'nın Survivor'a Döndüğünü Gören Seda Ocak'tan Göndermeli Paylaşım

Pınar Saka'nın Survivor'a Döndüğünü Gören Seda Ocak'tan Göndermeli Paylaşım

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2025 - 21:49

Survivor 2024'ün en büyük olayı Sema Aydemir ve Pınar Saka kavgası olurken Aydemir, Saka'yı darp ettikten sonra diskalifiye olmuştu. Survivor 2025'e tekrardan katılan Sema Aydemir, Pınar Saka'nın yokluğunda rahat ettim derken büyük bir sürpriz oldu ve Pınar Saka yarışmaya arzı endam etti. Gelir gelmez huzursuzluk yaratan Pınar'ı gören Sema'nın kardeşi Seda Ocak, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

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Merakla beklediğimiz Survivor 2025 bir başladı pir başladı.

Merakla beklediğimiz Survivor 2025 bir başladı pir başladı.

Daha 2. bölümden kaosun harman olduğu Survivor'da Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon diskalifiye olmasına sebep olan Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı.

Daha 2. bölümden kaosun harman olduğu Survivor'da Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon diskalifiye olmasına sebep olan Pınar Saka'yı karşısında görünce hayatının şokunu yaşadı.

Survivor'a gelir gelmez Sema'ya gözdağı veren Pınar, huzursuzluk yaratacağının sinyallerini verirken bu konudaki ilk yorum Sema'nın kardeşi Seda Ocak'tan geldi.

Survivor'a gelir gelmez Sema'ya gözdağı veren Pınar, huzursuzluk yaratacağının sinyallerini verirken bu konudaki ilk yorum Sema'nın kardeşi Seda Ocak'tan geldi.

Seda Ocak, Pınar Saka'ya gönderme yapan bir paylaşım yaparak "Orada kesinlikle cesaret hapı veriyorlar" yazdı.

Seda Ocak, Pınar Saka'ya gönderme yapan bir paylaşım yaparak "Orada kesinlikle cesaret hapı veriyorlar" yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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