Defne Samyeli ve Kızı Derin Talu'nun İstanbul Metrosundaki Görüntüleri Gündem Oldu!
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Defne Samyeli'nin iki kızı Derin ve Deren Talu da magazin gündeminin sık görülen isimleri.
Derin Talu, annesiyle metroda çekilen anları Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşımdaki videoya "Ahh İstanbul" yazısı eklendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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