Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla evliliğinden Derin ve Deren adında iki kızı var. Anne kız, sosyal medya paylaşımları ve ortak görüntüleriyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Özellikle Derin Talu'nun paylaşımları, yıllardır takipçilerin ilgisini çekiyor.

Samyeli de kızlarıyla birlikte görüntülendiği anlarda sık sık gündem oluyor. Son paylaşım da bu ilginin yeni örneklerinden biri oldu.