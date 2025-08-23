onedio
Defne Samyeli’nin Fatih Altaylı Kanalındaki Videosunu Gören Kızı Derin Talu Yine Gündem Olmayı Başardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 23:09

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medyada son ayların fenomen isimlerinden. Her hareketi olay olan Derin Talu, bu sefer de annesini övmek istediği video paylaşımıyla adından söz ettirdi. Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair yorumlarını dile getirmişti. Açık sözlülüğüyle dikkat çeken Defne Samyeli’ye kızından gelen övgü dillere düştü. Gelin detaylara geçelim!

Defne Samyeli’nin videosuna buradan ulaşabilirsiniz 👇

Ve Derin Talu’nun paylaşımı 👇

Kardeşlerden Deren Talu daha sessiz olsa da Derin, özellikle TikTok hesabından birçok paylaşım yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde de sevgilisini paylaşmasıyla adından söz ettirmiş, “kim bu bey” diye merak yaratmıştı. Şimdiyse annesine övgüleriyle konuşuluyor… Bakalım bir sonraki hamlesi ne olacak?

