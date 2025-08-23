Defne Samyeli’nin Fatih Altaylı Kanalındaki Videosunu Gören Kızı Derin Talu Yine Gündem Olmayı Başardı
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medyada son ayların fenomen isimlerinden. Her hareketi olay olan Derin Talu, bu sefer de annesini övmek istediği video paylaşımıyla adından söz ettirdi. Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair yorumlarını dile getirmişti. Açık sözlülüğüyle dikkat çeken Defne Samyeli’ye kızından gelen övgü dillere düştü. Gelin detaylara geçelim!
Defne Samyeli’nin videosuna buradan ulaşabilirsiniz 👇
Ve Derin Talu’nun paylaşımı 👇
Kardeşlerden Deren Talu daha sessiz olsa da Derin, özellikle TikTok hesabından birçok paylaşım yapıyor.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
