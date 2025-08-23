onedio
Yandı Buralar: MasterChef Somer Sivrioğlu ve Sevgilisi Tilbe Uslu’dan Tatil Fotoğrafı Geldi!

Yandı Buralar: MasterChef Somer Sivrioğlu ve Sevgilisi Tilbe Uslu'dan Tatil Fotoğrafı Geldi!

23.08.2025 - 21:37

MasterChef ile adını hafızalarımıza kazıyan Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu sık sık magazinde gündeme gelen isimlerden. Geçtiğimiz haftalarda küvette verdikleri pozlar epey konuşulmuştu. İkili şimdiyse tatilden poz vererek, “her şey yolunda” mesajını takipçilerine iletti. Gelin detaylara geçelim…

Hatırlamayanlar için gündem olan görüntüleri böyle bırakalım 👇

Hatırlamayanlar için gündem olan görüntüleri böyle bırakalım 👇

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla paylaşımlar konusunda da artış oldu biliyorsunuz ki. Özel hayat artık sosyal medyada da var. Küvet pozu da bu sebeple epey konuşulmuş, tepki de almıştı.

Bu sefer de çiftimiz tatilden poz verdi.

Bu sefer de çiftimiz tatilden poz verdi.

Somer Sivrioğlu’nun 54, Tilbe Uslu’nun 29 yaşında olması sebebiyle aralarındaki yaş farkı her seferinde dikkat çekiyor. Ancak ikili eleştirilere kulak asmadan mutluluk pozu vermeye devam ediyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
