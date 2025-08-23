Yandı Buralar: MasterChef Somer Sivrioğlu ve Sevgilisi Tilbe Uslu’dan Tatil Fotoğrafı Geldi!
MasterChef ile adını hafızalarımıza kazıyan Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu sık sık magazinde gündeme gelen isimlerden. Geçtiğimiz haftalarda küvette verdikleri pozlar epey konuşulmuştu. İkili şimdiyse tatilden poz vererek, “her şey yolunda” mesajını takipçilerine iletti. Gelin detaylara geçelim…
Hatırlamayanlar için gündem olan görüntüleri böyle bırakalım 👇
Bu sefer de çiftimiz tatilden poz verdi.
