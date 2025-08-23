onedio
Geçtiğimiz Gün Kaybetmişti: Atakan Özkaya’nın Babasından Bahsettiği Anlar Yeniden Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
23.08.2025 - 18:32

Uzak Şehir’in genç yıldızı Atakan Özkaya, geçtiğimiz gün babası Mustafa Özkaya’nın vefatıyla sarsılmıştı. Uzak Şehir’in yeni sezonu için set heyecanında olan genç yıldız acı haberi Instagram hesabından duyurmuştu. Bugün ise babası Mustafa Özkaya’nın cenaze töreni gerçekleşti. Ekip arkadaşları onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz aylarda Melis İşiten’in programına katılan genç yıldızın babası için kurduğu cümle yeniden gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…

İşte o kesit 👇

Genç yıldızın bu zorlu gününde dostları yanından ayrılmadı.

Ünlü isimler cenaze töreninde yerini aldı ve desteklerini esirgemedi. Genç oyuncumuza, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

