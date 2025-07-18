Defne Samyeli mi Kızları mı? Derin Talu ve Deren Talu "Aramızdan Kim?" Sorularını Yanıtladı!
Derin ve Deren Talu ikilisi Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu! İkili 'Aramızdan kim?' oyununu oynadı! Kim daha sinirli? Kim daha süslü? gibi soruları yanıtlayan Talu kardeşler anneleri Defne Samyeli'yi de oyuna kattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın