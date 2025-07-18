onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Defne Samyeli mi Kızları mı? Derin Talu ve Deren Talu "Aramızdan Kim?" Sorularını Yanıtladı!

Defne Samyeli mi Kızları mı? Derin Talu ve Deren Talu "Aramızdan Kim?" Sorularını Yanıtladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 19:14

Derin ve Deren Talu ikilisi Onedio'nun Youtube kanalına konuk oldu! İkili 'Aramızdan kim?' oyununu oynadı! Kim daha sinirli? Kim daha süslü? gibi soruları yanıtlayan Talu kardeşler anneleri Defne Samyeli'yi de oyuna kattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın