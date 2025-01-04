Ezeli Düşmanı Pınar'ın Survivor'a Gelmesine Sema Aydemir'den İlk Yorum
Ezeli Düşmanı Pınar'ın Survivor'a Gelmesine Sema Aydemir'den İlk Yorum
Survivor 2024'te diskalifiye olmasına neden olan Pınar Saka'yı karşısında görünce neye uğradığını şaşıran Sema Aydemir, Pınar hakkında ilk kez konuştu. Pınar'ın dönmesiyle kaosun fitilinin ateşlendiği seyirci tarafından fark edilirken Sema'dan beklenmedik sözler geldi. Pınar'a fiziksel şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema, 'Seni dövmeyeceğim' açıklaması yaparken Pınar'la neler yaşayacağı şimdiden merak konusu oldu.
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Survivor 2025 öyle hızlı bir başlangıç yaptı ki daha 3. bölümde Sema Aydemir'in düşmanı Pınar Saka'nın kadroya girmesiyle kaosun fitili ateşlendi.
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Sema'nın Pınar'a fiziksel şiddet uyguladığı Survivor 2024'te Sema bu olay yüzünden diskalifiye olmuş ve 2025'e tekrardan katılmıştı.
Survivor 2025'te yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Sema, ada konseyinde Pınar Saka'yı görünce hayatının şokunu yaşarken elbette sinirlerine hakim olamadı.
Pınar'ın epey huzursuzluk yaratacığını ima ettiği konsey konuşmasının ardından bu konuda yorum yapan Sema, şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Pınar için "Seni dövmeyeceğim. Seni yene yene ezeceğim" diyen Sema'nın Pınar'a ne kadar tahammül edebileceği ise merak konusu oldu.
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İşte Sema'nın o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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