İlk Kaos Hayırlı Olsun! Survivor'da Ayşe ve Merve Birbirine Girdi
İlk Kaos Hayırlı Olsun! Survivor'da Ayşe ve Merve Birbirine Girdi
Survivor 2025'in merakla beklenen ilk kaosu sonunda vuku buldu. All Star takımında yer alan Ayşe ile Gönüllüler'deki Merve birbirine girdi. Ayşe'yi Aleyna'dan vuran Merve ortalığı daha da alevlendirirken Ayşe, 'Gel parala beni' dedi. Söz konusu anlar Survivor'a damga vurdu. İşte tansiyonun yükseldiği o anlar...
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Survivor 2025, geçtiğimiz sezonun kaosunu aratmayacak olaylarla hızlı bir başlangıç yaptı.
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4. bölüm tanıtımındaki Ayşe ve Merve kavgası sezonun ilk kaosu olarak karşımıza çıkarken ikilinin tartışması seyirciyi gerdi.
Merve'nin Ayşe'ye "Seni burada paralarım" dediği fragmanda Ayşe, "Gel parala beni" şeklinde yanıt verince tansiyon daha da arttı.
Merve'nin eski defteleri açıp Ayşe'ye Aleyna'yı hatırlatmasıyla Ayşe iyice zıvanadan çıkarken söz konusu tartışmanın ne kadar ileri gittiği merak yarattı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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