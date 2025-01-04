Yeni Bölüm Ne Zaman? Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangının Hasar Verdiği Binanın Tamir Edildiği İddia Edildi!

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' birkaç bölüm yayınlandıktan sonra korkunç bir kazaya kurban gitti. Dizi setinde çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Aralık ayında yaşanan bu olayın ardından dizi setlere ara verdi. Yeni bölüm haftalardır yoktu. İddiaya göre, dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda çıkan yangında hasar alan binanın tamiratı yapıldı. Dizinin yeni bölümleri içinse sosyal medyada tarih söylentileri yayıldı.