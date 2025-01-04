Yeni Bölüm Ne Zaman? Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangının Hasar Verdiği Binanın Tamir Edildiği İddia Edildi!
Yeni Bölüm Ne Zaman? Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangının Hasar Verdiği Binanın Tamir Edildiği İddia Edildi!
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' birkaç bölüm yayınlandıktan sonra korkunç bir kazaya kurban gitti. Dizi setinde çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Aralık ayında yaşanan bu olayın ardından dizi setlere ara verdi. Yeni bölüm haftalardır yoktu. İddiaya göre, dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda çıkan yangında hasar alan binanın tamiratı yapıldı. Dizinin yeni bölümleri içinse sosyal medyada tarih söylentileri yayıldı.
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NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi daha ilk bölümüyle izleyiciyi yakalamıştı. Ama diziye nazar değdi.
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Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü'nde çekimleri yapılan dizinin setinde büyük bir yangın çıktı. Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı.
Dizi ekibi, çok kısa sürede Şakir Paşa Köşkü'nü tekrardan inşa edip çekimlere devam edeceklerini belirtmişti. Bir süredir yeni bölüm bu nedenle yayınlanmıyordu.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda çıkan yangında hasar alan binanın tamiratı yapıldı. Dizinin çekimleri yeniden başladı.
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Hatta kullanıcılar dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarihi de dolaşıma soktular. İddiaya göre, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü 26 Ocak ya da 2 Şubat Pazar günü ekrana gelecek.
Siz diziyi takip ediyor muydunuz? Yorumlarda buluşalım...👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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