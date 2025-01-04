"Pembe Paltolu Leyla" Gökçe Bahadır'dan Yıllar Sonra Gelen Yaprak Dökümü İtirafı
"Pembe Paltolu Leyla" Gökçe Bahadır'dan Yıllar Sonra Gelen Yaprak Dökümü İtirafı
Türk televizyonlarına damga vurmuş bir dizi olan Yaprak Dökümü'nde Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır, GQ Türkiye'ye konuştu. Yaprak Dökümü hakkında itiraflarda bulunan Bahadır, dizinin kariyeri için okul gibi olduğunu belirtti. Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü itirafı kısa sürede viral oldu. İşte o sözler...
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Rol aldığı her işle adından söz ettiren Gökçe Bahadır, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerini enfes bir şekilde inşa etti.
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Özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla karakteriyle yıldızı parlayan Bahadır, şimdilerin en aranan isimleri arasında yer alırken GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri'nde "Yılın Kadını" seçildi.
Yaprak Dökümü'nün kariyerindeki etkisini reddetmeyen Gökçe Bahadır, efsane dizi hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.
Gökçe Bahadır, "Leyla benim için önemli bir rol. Yaprak Dökümü dizisi benim için okul gibiydi. 5 yıl boyunca kendimi konservatuvar okumuş gibi hissetmiştim" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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