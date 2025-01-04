Sen Cinsel Hayatında Hangi Dönemdesin?
Sen Cinsel Hayatında Hangi Dönemdesin?
Cinsel yaşamınla ilgili vereceğin ipuçlarına göre senin ruhunun aslında hangi döneme ait olduğunu söylüyoruz! Sabırsızlanıyorsan o halde buyur bakalım teste. 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
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2. Sevgilinle en çok hangi aktiviteyi yapmayı seversiniz?
3. Peki bir yatak odası seçmeni istesek 👇
4. Sevgilinle tatil planı yapıyorsunuz, nereye gitmek isterdin?
5. Peki, aşağıdakilerden hangisine sahip olmak isterdin?
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6. Sevgilinle günlük iletişimin nasıl?
7. Cinsel hayatında yeniliklere nasıl bakıyorsun?
8. Son olarak, cinsel hayatını hangi müzik türüyle tanımlarsın?
70'ler Ruhu: Romantik ve Duygusal!
80'ler Ruhu: Çılgın ve Tutkulu!
60'lar Ruhu: Özgür ve Doğal!
90'lar Ruhu: Maceracı ve Modern!
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