Hangi Kahve Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Hangi Kahve Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Her kahvenin bir hikayesi olduğu gibi, her ruh da bir kahveyle özdeşleşebilir. Her insanın duygu ve düşünceleri bir kahveye benzeyebilir. Senin ruhun yoğun bir espresso kadar kararlı mı, yoksa mocha gibi tatlı mı?
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1. Sabah uyandığında enerjini yerine getiren şey ne?
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2. Hafta sonlarını nasıl geçirirsin?
3. Tatlı deyince aklına ne gelir?
4. Seni genelde nasıl tarif ederler?
5. Kahveyi genelde ne zaman içersin?
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6. Kendini nasıl bir ortamda daha rahat hissedersin?
7. Tatil planı yapsan hangisini seçersin?
8. Arkadaş grubunda sen hangi roldesin?
9. Kararlı biri olduğunu düşünüyor musun?
10. Hayatta en çok neye önem verirsin?
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Espresso senin ruhunu yansıtıyor!
Latte senin ruhun yansıtıyor!
Mocha senin ruhunu yansıtıyor!
Americano senin ruhunu yansıtıyor!
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Mocha senin ruhunu yansıtıyor!