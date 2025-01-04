Market Alışverişini Yemek Kartıyla Yapanlardan Prim Kesilmesi Kararı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Milyonlarca çalışan market alışverişlerini yemek kartı ile yapıyor. Ancak kötü haber geldi! Geçen aylarda Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, kartların yemek alışverişinde kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Piyade’nin bu çağrısı karşılık buldu ve yemek kartlarının market alışverişi için kullanılması durumunda günlük 158 TL'nin üstü için prim kesintisi uygulayacak.

Karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar “Yemek kartlarına da mı göz koydunuz?” sorusunu yöneltti.