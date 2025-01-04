Market Alışverişini Yemek Kartıyla Yapanlardan Prim Kesilmesi Kararı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Market Alışverişini Yemek Kartıyla Yapanlardan Prim Kesilmesi Kararı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Milyonlarca çalışan market alışverişlerini yemek kartı ile yapıyor. Ancak kötü haber geldi! Geçen aylarda Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, kartların yemek alışverişinde kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Piyade’nin bu çağrısı karşılık buldu ve yemek kartlarının market alışverişi için kullanılması durumunda günlük 158 TL'nin üstü için prim kesintisi uygulayacak.
Karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar “Yemek kartlarına da mı göz koydunuz?” sorusunu yöneltti.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek paralarıyla ilgili önemli değişikliğe gitti. Yemek çekleri, yemek kartları yemek dışında başka bir harcamada kullanılmadığı takdirde prim kesilmeyecek.
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Ancak yemek kartını market alışverişlerinde kullananlar için kötü haber geldi. Market alışverişlerinde yemek kartı kullanıldığında günlük 158 liranın üstü için prim kesilecek.
Karar sosyal medyada kafaları karıştırırken bir kullanıcı basit şekilde şöyle açıkladı:
Sosyal medyada karara tepkiler art arda geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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