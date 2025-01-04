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Market Alışverişini Yemek Kartıyla Yapanlardan Prim Kesilmesi Kararı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Market Alışverişini Yemek Kartıyla Yapanlardan Prim Kesilmesi Kararı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 12:46

Milyonlarca çalışan market alışverişlerini yemek kartı ile yapıyor. Ancak kötü haber geldi! Geçen aylarda Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, kartların yemek alışverişinde kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Piyade’nin bu çağrısı karşılık buldu ve yemek kartlarının market alışverişi için kullanılması durumunda günlük 158 TL'nin üstü için prim kesintisi uygulayacak.

Karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar “Yemek kartlarına da mı göz koydunuz?” sorusunu yöneltti.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek paralarıyla ilgili önemli değişikliğe gitti. Yemek çekleri, yemek kartları yemek dışında başka bir harcamada kullanılmadığı takdirde prim kesilmeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek paralarıyla ilgili önemli değişikliğe gitti. Yemek çekleri, yemek kartları yemek dışında başka bir harcamada kullanılmadığı takdirde prim kesilmeyecek.

Ancak yemek kartını market alışverişlerinde kullananlar için kötü haber geldi. Market alışverişlerinde yemek kartı kullanıldığında günlük 158 liranın üstü için prim kesilecek.

Ancak yemek kartını market alışverişlerinde kullananlar için kötü haber geldi. Market alışverişlerinde yemek kartı kullanıldığında günlük 158 liranın üstü için prim kesilecek.

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçen aylarda yaptığı açıklamada yemek kartlarının marketlerde kullanımına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Karar sosyal medyada kafaları karıştırırken bir kullanıcı basit şekilde şöyle açıkladı:

Karar sosyal medyada kafaları karıştırırken bir kullanıcı basit şekilde şöyle açıkladı:
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'Şirketiniz aylık 200 TL'lik yemek kartı verdi diyelim. 

-Bu 200 TL hamburgerci, pizzacı vs. sadece yemek yenen yerde kullanılabilecekse prim ödemesi olmayacak.

-Ancak bu 200 TL marketlerde de geçerli olacaksa kalan 42 TL için ayrıca prim hesaplanacak ve devlete vergi ödenecek.'

Sosyal medyada karara tepkiler art arda geldi:

Sosyal medyada karara tepkiler art arda geldi:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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