Starbucks'a Gelen Zammın Ardından Tepkisini Mizahıyla Birleştiren Kullanıcılar
Starbucks'a Gelen Zammın Ardından Tepkisini Mizahıyla Birleştiren Kullanıcılar
Starbucks ürünlerine zam geldi. En uygun fiyatlı kahvenin 3 Ocak itibarıyla yeni fiyatı 95 TL oldu. Kahve içmek bile artık lüks olurken sosyal medya kullanıcıları zamma tepkisini mizahıyla birleştirerek gösterdi. İşte kahve zammına gelen o tepkiler...
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Starbucks Türkiye ürünlerinde zam yaptı. En uygun fiyatlı kahvenin fiyatı 3 Ocak itibarıyla 95 TL oldu.
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"Kahve içmek artık lüks oldu" sözü bir zamanlar mecazi anlamda kullanılırken günümüzde hayatın acı gerçeğine dönüştü. Vatandaş artık kahve içerken iki kez düşünmek zorunda kalacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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