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Starbucks'a Gelen Zammın Ardından Tepkisini Mizahıyla Birleştiren Kullanıcılar

Starbucks'a Gelen Zammın Ardından Tepkisini Mizahıyla Birleştiren Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 17:26

Starbucks ürünlerine zam geldi. En uygun fiyatlı kahvenin 3 Ocak itibarıyla yeni fiyatı 95 TL oldu. Kahve içmek bile artık lüks olurken sosyal medya kullanıcıları zamma tepkisini mizahıyla birleştirerek gösterdi. İşte kahve zammına gelen o tepkiler...

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Starbucks Türkiye ürünlerinde zam yaptı. En uygun fiyatlı kahvenin fiyatı 3 Ocak itibarıyla 95 TL oldu.

Starbucks Türkiye ürünlerinde zam yaptı. En uygun fiyatlı kahvenin fiyatı 3 Ocak itibarıyla 95 TL oldu.

"Kahve içmek artık lüks oldu" sözü bir zamanlar mecazi anlamda kullanılırken günümüzde hayatın acı gerçeğine dönüştü. Vatandaş artık kahve içerken iki kez düşünmek zorunda kalacak.

"Kahve içmek artık lüks oldu" sözü bir zamanlar mecazi anlamda kullanılırken günümüzde hayatın acı gerçeğine dönüştü. Vatandaş artık kahve içerken iki kez düşünmek zorunda kalacak.

Sosyal medya kullanıcıları Starbucks zammına dair tepkilerini mizahla birleştirip gösterdi. İşte o yorumlar 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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