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DEM Partili Ahmet Türk'ten Öcalan Açıklaması: "İmralı'dan Silah Bırakma Çağrısı Gelebilir"

DEM Partili Ahmet Türk'ten Öcalan Açıklaması: "İmralı'dan Silah Bırakma Çağrısı Gelebilir"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 14:14

DEM Parti heyeti tam bir hafta önce İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile yaklaşık 5 yılın ardından görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin bir numaralı gündemi olan Öcalan ile görüşmenin ardından DEM Parti Meclis’te temaslarını hızlandırdı. 

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. 

Görüşmelere dair Ahmet Türk, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuştu. Türk, İmralı’dan ikinci veya üçüncü ziyarette silah bırakma çağrısı gelebileceğini söyledi.

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DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Öcalan’ın mesajları aktarıldı. Öcalan, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği yeni paradigmaya pozitif katkı sunmaya hazırım” dedi.

Ahmet Türk: “İmralı’dan silah bırakma çağrısı gelebilir.”

Ahmet Türk: “İmralı’dan silah bırakma çağrısı gelebilir.”

Öcalan ile görüşmenin ardından Meclis’te temaslarını hızlandıran DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 

DEM Partili Ahmet Türk, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e hem görüşmeye dair önemli bilgiler verdi hem de Öcalan’dan silah bırakma çağrısı gelebileceğini belirtti. 

Kaynak

Heyet tekrar İmralı'ya gidecek. Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

Heyet tekrar İmralı'ya gidecek. Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?

'Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı’ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor.'

Öcalan umut hakkına değindi mi?

Öcalan umut hakkına değindi mi?

Öcalan ile görüşemeye dair ayrıntılar veren Türk, umut hakkının konuşulmadığını ifade etti. Türk, “Öcalan da görüşmede umut hakkı gibi konuları gündeme getirmemiş. Suriye, Türkiye’deki gelişmeler, emperyalizmin Ortadoğu’yu ele geçirme çabası… Bunlar gündeme gelmiş Öcalan’la yapılan görüşmede de” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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