DEM Partili Ahmet Türk'ten Öcalan Açıklaması: "İmralı'dan Silah Bırakma Çağrısı Gelebilir"
DEM Partili Ahmet Türk'ten Öcalan Açıklaması: "İmralı'dan Silah Bırakma Çağrısı Gelebilir"
DEM Parti heyeti tam bir hafta önce İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile yaklaşık 5 yılın ardından görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin bir numaralı gündemi olan Öcalan ile görüşmenin ardından DEM Parti Meclis’te temaslarını hızlandırdı.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Görüşmelere dair Ahmet Türk, Nefes gazetesinden Aytunç Erkin’e konuştu. Türk, İmralı’dan ikinci veya üçüncü ziyarette silah bırakma çağrısı gelebileceğini söyledi.
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DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.
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Ahmet Türk: “İmralı’dan silah bırakma çağrısı gelebilir.”
Heyet tekrar İmralı'ya gidecek. Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?
Öcalan umut hakkına değindi mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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