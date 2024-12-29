DEM Parti’den Abdullah Öcalan Görüşmesi Sonrasında Açıklama: "Devir Demokrasi ve Kardeşlik Devridir"
DEM Parti’den Abdullah Öcalan Görüşmesi Sonrasında Açıklama: "Devir Demokrasi ve Kardeşlik Devridir"
DEM Parti, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Açıklamada, Öcalan’ın düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi duyuruldu.
Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrasındaki açıklama 👇
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Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit kaldırılmış ve DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.
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Görüşme sonrası DEM Parti’den yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle; 👇
“Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir”
“Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.”
“Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.”
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“Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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