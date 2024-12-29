AFAD Duyurdu: Muğla’da Datça’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD Duyurdu: Muğla’da Datça’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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AFAD’ın paylaşımına göre deprem, saat 11.02’de ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanadı.
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Depremin Datça’ya komşu ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
AFAD’ın paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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