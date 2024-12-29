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AFAD Duyurdu: Muğla’da Datça’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Muğla’da Datça’da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2024 - 11:14 Son Güncelleme: 29.12.2024 - 11:38

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında denizde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, komşu ilçelerden de hissedildi.

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AFAD’ın paylaşımına göre deprem, saat 11.02’de ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanadı.

AFAD’ın paylaşımına göre deprem, saat 11.02’de ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanadı.

Depremin Datça’ya komşu ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

Depremin Datça’ya komşu ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD’ın paylaşımı

AFAD’ın paylaşımı
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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