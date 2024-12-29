Eskişehir’de Belediyenin Kurduğu Yeni Yıl Pazarına Saldırı: "Burası Şeriat Ülkesi" Diyerek Bağırdı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediyenin kurduğu yeni yıl pazarına bu sabah saatlerinde bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırgan, “Burası şeriat ülkesi” diyerek pazarda bulunan süsleme ve ışıklandırmaları parçaladı. Saldırganın, ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü’nün anıtları için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” diyerek bağırdığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da yaşananlara tepki gösterdi.