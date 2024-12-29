onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eskişehir’de Belediyenin Kurduğu Yeni Yıl Pazarına Saldırı: "Burası Şeriat Ülkesi" Diyerek Bağırdı

Eskişehir’de Belediyenin Kurduğu Yeni Yıl Pazarına Saldırı: "Burası Şeriat Ülkesi" Diyerek Bağırdı

Eskişehir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2024 - 11:06

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediyenin kurduğu yeni yıl pazarına bu sabah saatlerinde bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırgan, “Burası şeriat ülkesi” diyerek pazarda bulunan süsleme ve ışıklandırmaları parçaladı. Saldırganın, ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü’nün anıtları için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” diyerek bağırdığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da yaşananlara tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediye tarafından kurulan yeni yıl pazarına bu sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediye tarafından kurulan yeni yıl pazarına bu sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.

“Burası şeriat ülkesi” diye bağıran saldırgan, pazardaki süslemeler ve ışıklandırmalara zarar verdi.

“Burası şeriat ülkesi” diye bağıran saldırgan, pazardaki süslemeler ve ışıklandırmalara zarar verdi.

İşte yaşananlar 👇

Yeni yıl pazarına saldıran saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeni yıl pazarına saldıran saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Odunpazar Belediyesi Başkanı Kazım Kurt da yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Odunpazar Belediyesi Başkanı Kazım Kurt da yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Şeriat diye böğüren bu şeylerin istisnasız alnının secdeye değdiği yok. Şov için meydanlarda kılmaya çalıştıkları namazlar hariç tabii.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.