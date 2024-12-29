Eskişehir’de Belediyenin Kurduğu Yeni Yıl Pazarına Saldırı: "Burası Şeriat Ülkesi" Diyerek Bağırdı
Eskişehir’de Belediyenin Kurduğu Yeni Yıl Pazarına Saldırı: "Burası Şeriat Ülkesi" Diyerek Bağırdı
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediyenin kurduğu yeni yıl pazarına bu sabah saatlerinde bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırgan, “Burası şeriat ülkesi” diyerek pazarda bulunan süsleme ve ışıklandırmaları parçaladı. Saldırganın, ayrıca Atatürk ve İsmet İnönü’nün anıtları için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” diyerek bağırdığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da yaşananlara tepki gösterdi.
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde belediye tarafından kurulan yeni yıl pazarına bu sabah saatlerinde saldırı düzenlendi.
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“Burası şeriat ülkesi” diye bağıran saldırgan, pazardaki süslemeler ve ışıklandırmalara zarar verdi.
İşte yaşananlar 👇
Yeni yıl pazarına saldıran saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Odunpazar Belediyesi Başkanı Kazım Kurt da yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Şeriat diye böğüren bu şeylerin istisnasız alnının secdeye değdiği yok. Şov için meydanlarda kılmaya çalıştıkları namazlar hariç tabii.
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