Narin Güran Davası Ne Oldu? Narin'i Kim, Neden Öldürdü?
Narin Güran Davası Ne Oldu? Narin'i Kim, Neden Öldürdü?
Tüm Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla endişeye düşmüştü. Cansız bedeni bulunan Narin'in davası, Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu yargılanan sört sanık hakkındaki karar, ikinci duruşmada açıklandı. Olayın ardından sanıkların ifadeleri de ortaya çıktı. Vatandaşlar ise 'Narin Güran'ı kim öldürdü?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki Narin Güran davasında neler yaşandı, kim ceza aldı?
İşte son gelişmeler...
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Narin Güran Davasında Son Durum
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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