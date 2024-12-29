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Narin Güran Davası Ne Oldu? Narin'i Kim, Neden Öldürdü?

Narin Güran Davası Ne Oldu? Narin'i Kim, Neden Öldürdü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 09:38

Tüm Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla endişeye düşmüştü. Cansız bedeni bulunan Narin'in davası, Diyarbakır Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu yargılanan sört sanık hakkındaki karar, ikinci duruşmada açıklandı. Olayın ardından sanıkların ifadeleri de ortaya çıktı. Vatandaşlar ise 'Narin Güran'ı kim öldürdü?' sorusunun cevabını arıyor. 

Peki Narin Güran davasında neler yaşandı, kim ceza aldı?

İşte son gelişmeler...

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Narin Güran Davasında Son Durum

Narin Güran Davasında Son Durum

Diyarbakır'da Kur'an kursuna gitmek için evinden çıkan 8 yaşındaki Narin'den bir daha haber alınamamıştı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'i bulmak için tüm Türkiye seferber olmuşken acıklı haber gelmişti. 8 Eylül'de Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin'in cansız bedenine Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı.

Narin cinayetinde şüpheli isimlerin tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. 

Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan dört tutuklu sanık 28 Aralık günü ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Narin Güran Davası Tutuklu İsimler

Narin Güran Davası Tutuklu İsimler

8 yaşındaki Narin cinayetinde tutuklu yargılanan dört isim bulunuyordu. Narin'in amcası Salim Güran, anesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar ikinci kez hakim karşısına çıktı. 

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemede karar açıklandı.

Narin Davasında Kim Tutuklandı, Karar Ne?

Narin Davasında Kim Tutuklandı, Karar Ne?

Narin davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat etti, suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Narin'i Kim, Neden Öldürdü?

Narin'i Kim, Neden Öldürdü?

Narin Güran'ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bir dere yatağında bulunmuştu. Fakat Narin'in kimin öldürdüğü, neden öldürdüğü hala bilinmiyor. Cinayette şüpheli isimler ise tutuklu olarak yargılandı, son olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Narin Güran Davasında Verilen İfadeler

Narin Güran Davasında Verilen İfadeler

Narin'i kimin ve neden öldürdüğü bilinmiyor. Narin davasında verilen son ifadeler ise bu şekilde;

Enes Güran (abi): Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum serbest bırakılmak istiyorum.

Yüksel Güran (anne): Yüreğim yaralıdır ama rabbim şahidir kızımın asla katili olmamışım asla kızıma zarar vermedim rabbim hakkımı bırakmasın.

Salim Güran (amca): Narin benim yeğenimdir bu dünyada en son zarar verecek insan benim, ben narine zarar vermedim. Öküz meydanda ama kimse burda demiyor.

Nevzat Bahtiyar (itirafçı): Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım yemin ederim ben öldürmedim.

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Ağırlaştırılmış Müebbet Ne Demek?

Ağırlaştırılmış Müebbet Ne Demek?

Türkiye'de en ağır ceza türlerinden biri, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. İdam cezasının kaldırılmasının ardından yürürlüğe girmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, hükümlünün hayatı boyunca cezaevinde kalması anlamına gelir. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına soykırım, nitelikli ve kasten öldürme, ağır işkence, siyasi casusluk gibi suçlar neden olur. Hükümlünün cezası F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında infaz edilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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