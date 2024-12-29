Narin Güran Davası Ne Oldu? Narin'i Kim, Neden Öldürdü?

Narin'i kimin ve neden öldürdüğü bilinmiyor. Narin davasında verilen son ifadeler ise bu şekilde;

Enes Güran (abi): Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum serbest bırakılmak istiyorum.

Yüksel Güran (anne): Yüreğim yaralıdır ama rabbim şahidir kızımın asla katili olmamışım asla kızıma zarar vermedim rabbim hakkımı bırakmasın.

Salim Güran (amca): Narin benim yeğenimdir bu dünyada en son zarar verecek insan benim, ben narine zarar vermedim. Öküz meydanda ama kimse burda demiyor.

Nevzat Bahtiyar (itirafçı): Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım yemin ederim ben öldürmedim.