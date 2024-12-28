Nevzat Bahtiyar’ın Ailesi Arandı: Narin Güran'ın Karar Duruşmasından Önce Dikkat Çeken Gelişme

Bu akşam tüm Türkiye'nin gözü kulağı Narin'de. 8 yaşındaki küçük kızımızın vahşice katledilerek hayattan koparılmasının üstünden aylar geçti. Bugün davada son duruşma saat 21:00'de görülecek. Hakim bu akşam Narin'in öldürülmesine ilişkin davada adaleti sağlayacak. Ancak tam da duruşmaya dakikalar kala Gazeteci Ardıl Batmaz'ın paylaşımına göre dikkat çeken bir gelişme yaşandı.