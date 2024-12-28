Nevzat Bahtiyar’ın Ailesi Arandı: Narin Güran'ın Karar Duruşmasından Önce Dikkat Çeken Gelişme
Nevzat Bahtiyar’ın Ailesi Arandı: Narin Güran'ın Karar Duruşmasından Önce Dikkat Çeken Gelişme
Kaynak: https://x.com/ardilbtmz/status/187305...
Bu akşam tüm Türkiye'nin gözü kulağı Narin'de. 8 yaşındaki küçük kızımızın vahşice katledilerek hayattan koparılmasının üstünden aylar geçti. Bugün davada son duruşma saat 21:00'de görülecek. Hakim bu akşam Narin'in öldürülmesine ilişkin davada adaleti sağlayacak. Ancak tam da duruşmaya dakikalar kala Gazeteci Ardıl Batmaz'ın paylaşımına göre dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu toplam 12 sanığın yargılandığı davanın son duruşması saat 21:00'de gerçekleşecek.
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Gelen ilk bilgilere göre, Narin Güran davasında tüm savunmalar tamamlandı. Mahkeme Başkanı sağlık ekibi talep etti. Aradan sonra kararın açıklanacağı duyuruldu.
Ancak tam da duruşmaya dakikalar kala önemli bir gelişme yaşandı. Ardıl Batmaz'ın paylaşımına göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Nevzat Bahtiyar’ın ailesini aradı. Ailenin koruma tedbiri genişletildi.
Akşam saatlerinde başlayacak son duruşmanın ardından kararın gece yarısı açıklanması bekleniyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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