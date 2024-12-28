Diyarbakır Eski Baro Başkanı Narin Davasında Çıkan Nevzat Kararını İstinafa Göndereceklerini Açıkladı!
Diyarbakır Eski Baro Başkanı Narin Davasında Çıkan Nevzat Kararını İstinafa Göndereceklerini Açıkladı!
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in cinayetinde sanıkların cezaları açıklandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar için verilen karar dikkat çekti. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 'Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek' dedi.
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Narin Güran cinayeti davası sonuçlandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Tartışmaya neden olan Nevzat Bahtiyar kararının ardından Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Eren konuşmasında “Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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