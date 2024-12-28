Diyarbakır Eski Baro Başkanı Narin Davasında Çıkan Nevzat Kararını İstinafa Göndereceklerini Açıkladı!

“Mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk? Dosyaya ilişkin herhangi bir suça dair ikrar söz konusu olmadı. Mahkemeye de izah etmiştim, öldürmüşse Nevzat bir katil olarak ceza yemeliydi. Öldürmemiş olsa bile 19 gün boyunca Narin’i o dereye götürüp saklayan kişinin Nevzat olduğunu, benim nezlimde adalet duygumuz tatmin edilecekse, hukuki çerçevede Nevzat’ın da aslında kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması kanaatindeydik”

“Hukukçuyuz, Narin’in hangi dakika hangi saatte öldüğünü bilmiyoruz. Bu açıdan Narin’in öldüğünden nasıl emin olabiliyor Narin’i oraya saklıyor. Bu açıdan ben kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir”