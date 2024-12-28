onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Diyarbakır Eski Baro Başkanı Narin Davasında Çıkan Nevzat Kararını İstinafa Göndereceklerini Açıkladı!

Diyarbakır Eski Baro Başkanı Narin Davasında Çıkan Nevzat Kararını İstinafa Göndereceklerini Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.12.2024 - 23:11

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in cinayetinde sanıkların cezaları açıklandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar için verilen karar dikkat çekti. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 'Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Narin Güran cinayeti davası sonuçlandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Narin Güran cinayeti davası sonuçlandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayet suçunun dışında tutuldu. Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tartışmaya neden olan Nevzat Bahtiyar kararının ardından Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tartışmaya neden olan Nevzat Bahtiyar kararının ardından Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Eren konuşmasında “Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” dedi.

Eren konuşmasında “Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” dedi.

“Mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk? Dosyaya ilişkin herhangi bir suça dair ikrar söz konusu olmadı. Mahkemeye de izah etmiştim, öldürmüşse Nevzat bir katil olarak ceza yemeliydi. Öldürmemiş olsa bile 19 gün boyunca Narin’i o dereye götürüp saklayan kişinin Nevzat olduğunu, benim nezlimde adalet duygumuz tatmin edilecekse, hukuki çerçevede Nevzat’ın da aslında kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması kanaatindeydik”

“Hukukçuyuz, Narin’in hangi dakika hangi saatte öldüğünü bilmiyoruz. Bu açıdan Narin’in öldüğünden nasıl emin olabiliyor Narin’i oraya saklıyor. Bu açıdan ben kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hukuk Kuşu

Vay arkadaş ya! Nevzat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirse aile güç kazanır. İtiraf gelmez. Tüm Türkiye katilin bu üçünden birini olduğunu biliy... Devamını Gör

ikiru gai

Kız bulundu kayıtlarda Nevzat Bahtiyarın onu oraya gömdüğü görünüyor. Böyle bir durumda Nevzat katil ise yapacağı en iyi savunma ben öldürmedim ama göndüm de... Devamını Gör