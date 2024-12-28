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Son Sözler Söylendi! Anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Duruşmada Ne Söyledi?

Son Sözler Söylendi! Anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Duruşmada Ne Söyledi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 21:48

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında karar öncesi duruşmada son sözler söylendi! Tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçısı Nevzat Bahtiyar saat 21.00'de civarında başlayan duruşmada neler söyledi?

İşte, detaylar...

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı!

Davada karar öncesi son sözler söylendi. 

İşte, avukatlardan gelen X paylaşımlarıyla tutuklu şahısların son sözleri 👇

Anne Yüksel Güran duruşmada neler söyledi?

Anne Yüksel Güran duruşmada neler söyledi?
twitter.com

Abi Enes Güran duruşmada neler söyledi?

Abi Enes Güran duruşmada neler söyledi?
twitter.com

Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar duruşmada neler söyledi?

Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar duruşmada neler söyledi?
twitter.com

Amca Salim Güran duruşmada neler söyledi?

Amca Salim Güran duruşmada neler söyledi?
twitter.com

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Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Verildi! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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