Son Sözler Söylendi! Anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Duruşmada Ne Söyledi?
Son Sözler Söylendi! Anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Duruşmada Ne Söyledi?
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında karar öncesi duruşmada son sözler söylendi! Tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçısı Nevzat Bahtiyar saat 21.00'de civarında başlayan duruşmada neler söyledi?
İşte, detaylar...
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı!
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Anne Yüksel Güran duruşmada neler söyledi?
Abi Enes Güran duruşmada neler söyledi?
Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar duruşmada neler söyledi?
Amca Salim Güran duruşmada neler söyledi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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