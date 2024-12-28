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Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Verildi!

Narin Güran Cinayeti Davasında Karar Verildi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.12.2024 - 21:40

Narin Güran cinayetinde karar günü bugündü. Hakim saat 21:00'daki davasında karar verildi. 3 sanık birden ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamı açıklandı.

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu toplam 12 sanığın yargılandığı davanın son duruşması saat 21:00'de gerçekleşti.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu toplam 12 sanığın yargılandığı davanın son duruşması saat 21:00'de gerçekleşti.

Sanıkların son sözlerinin ardından karar açıklandı. Abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından karar açıklandı. Abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Suç delillerini gizleme ve yok etmekten Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluğuna karar verdi.

Suç delillerini gizleme ve yok etmekten Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluğuna karar verdi.

Gazeteci Ardıl Batmaz karar metnini de paylaştı.

Gazeteci Ardıl Batmaz karar metnini de paylaştı.
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Karar açıklanmadan önce tutukluların son sözleri şöyleydi:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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