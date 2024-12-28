Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar'a Ayrı Karar Çıkmasına Avukatı 'Sevinç' Paylaşımı Yaptı!
Narin Güran Davasında Nevzat Bahtiyar'a Ayrı Karar Çıkmasına Avukatı 'Sevinç' Paylaşımı Yaptı!
Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezanın açıklanmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın avukatından sevinç paylaşımı geldi.
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin devam eden davada karar günü bugündü.
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Saat 21:00'de gerçekleşen davada karar verildi. Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
3 ağırlaştırılmış müebbet cezasına rağmen Nevzat Bahtiyar'ın ayrı tutulmasına avukatı paylaşımı ile yanıt verdi.
Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın "Nevzat cinayetten beraat" paylaşımı kamuoyunun tepkisini çekti.
Avukat Eryılmaz'dan kutlama paylaşımları peş peşe geldi!
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Nevzat Bahtiyar mahkemede delilleri karartmaktan dolayı bu cezayı aldı. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf etmişti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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