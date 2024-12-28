Narin Davasında Nevzat Kararına Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Narin’i Kimin Öldürdüğü Aydınlandı mı?" Tepkisi

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in cinayetinde karar çıktı! Tutuklu bulunan sanıklardan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet verildi. Fakat itirafçı Nevzat Bahtiyar, 'cinayetten beraat' ederken suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diyarbakır Barosu, 'karar Nevzat bakımından istinaf edecek' derken gazeteci İsmail Saymaz da isyan etti. Saymaz, 'Narin’i kimin nasıl ve neden öldürüldüğü aydınlandı mı?' dedi.

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