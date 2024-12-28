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Narin Davasında Nevzat Kararına Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Narin’i Kimin Öldürdüğü Aydınlandı mı?" Tepkisi

Narin Davasında Nevzat Kararına Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Narin’i Kimin Öldürdüğü Aydınlandı mı?" Tepkisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 00:00

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in cinayetinde karar çıktı! Tutuklu bulunan sanıklardan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet verildi. Fakat itirafçı Nevzat Bahtiyar, 'cinayetten beraat' ederken suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diyarbakır Barosu, 'karar Nevzat bakımından istinaf edecek' derken gazeteci İsmail Saymaz da isyan etti. Saymaz, 'Narin’i kimin nasıl ve neden öldürüldüğü aydınlandı mı?' dedi.

İşte, detaylar...

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8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Tüm Türkiye Narin'i beklerken, acı haber 8 Eylül'de geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Tüm Türkiye Narin'i beklerken, acı haber 8 Eylül'de geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

O günden beri ülke gündeminden düşmeyen korkunç cinayet davası 28 Aralık akşamı 21.00'de başlayan duruşmayla sonuçlandı.

Tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederken "suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederken "suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Duruşmada sanıkların son sözleri de avukatlar tarafından kamuoyuna duyuruldu 👇

Nevzat Bahtiyar'ın cinayetten beraati tartışmaya neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” açıklamasında bulundu.

Nevzat Bahtiyar'ın cinayetten beraati tartışmaya neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” açıklamasında bulundu.

Karara gazeteci İsmail Saymaz'dan da tepki gecikmedi. Saymaz, ifade değiştiren Nevzat'ın beraatinin yanı sıra Narin’i kim tarafından, nasıl ve neden öldürüldüğü konusundaki gizemi de işaret etti.

Detaylar Haberimizde 👇

İşte, İsmail Saymaz'ın o sözleri: "Narin’i kimin nasıl ve neden öldürdüğü aydınlandı mı?"

İşte, İsmail Saymaz'ın o sözleri: "Narin’i kimin nasıl ve neden öldürdüğü aydınlandı mı?"
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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