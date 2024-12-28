Narin Davasında Nevzat Kararına Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Narin’i Kimin Öldürdüğü Aydınlandı mı?" Tepkisi
Narin Davasında Nevzat Kararına Gazeteci İsmail Saymaz'dan "Narin’i Kimin Öldürdüğü Aydınlandı mı?" Tepkisi
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in cinayetinde karar çıktı! Tutuklu bulunan sanıklardan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet verildi. Fakat itirafçı Nevzat Bahtiyar, 'cinayetten beraat' ederken suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diyarbakır Barosu, 'karar Nevzat bakımından istinaf edecek' derken gazeteci İsmail Saymaz da isyan etti. Saymaz, 'Narin’i kimin nasıl ve neden öldürüldüğü aydınlandı mı?' dedi.
İşte, detaylar...
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8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Tüm Türkiye Narin'i beklerken, acı haber 8 Eylül'de geldi. Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
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Tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederken "suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Nevzat Bahtiyar'ın cinayetten beraati tartışmaya neden olurken, Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Komisyonumuz, bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir” açıklamasında bulundu.
İşte, İsmail Saymaz'ın o sözleri: "Narin’i kimin nasıl ve neden öldürdüğü aydınlandı mı?"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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