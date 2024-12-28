onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
BBC, Gazze'de Tarafını En Baştan Belli Etmiş! 13 Üst Düzey Gazeteci BBC'nin İsrail Desteğini İfşa Etti!

BBC, Gazze'de Tarafını En Baştan Belli Etmiş! 13 Üst Düzey Gazeteci BBC'nin İsrail Desteğini İfşa Etti!

israil filistin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 21:28

Herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmadan, adaletsizliklere karşı meydan okumak ve ifşa etmek adına YouTube'dan yayın yapan gazeteci Owen Jones, 20 Aralık'ta kanalında 'BBC Gazze Üzerinde İÇ SAVAŞTA' başlıklı bir video yayınladı. Bu video ile birlikte 'dünyanın en güvenilir haber kaynağı olduğu iddia edilen' BBC'nin İsrail-Filistin haberlerinin arka yüzünü ifşa etti. Drop Site News'in 13 BBC personeli ile yaptığı görüşme ve raporlar Jones'un hem haberinde hem de video içeriğinde yer aldı. Üst düzey eski ve mevcut çalışanların kariyerlerini riske atarak anlattıkları, aylık 1.1 milyar kişinin ziyaret ettiği BBC haberlerine ilişkin son derece sarsıcıydı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dropsitenews.com/p/bbc-ci...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Owen Jones tarafından hazırlanan haber, The Muslim Vote adlı X hesabı üzerinden dikkatle ele alındı. Hazırsanız, videoya geçmeden önce BBC'de olup bitene birlikte göz atalım!

Gazeteci Owen Jones tarafından hazırlanan haber, The Muslim Vote adlı X hesabı üzerinden dikkatle ele alındı. Hazırsanız, videoya geçmeden önce BBC'de olup bitene birlikte göz atalım!
twitter.com

'Ortaya çıktı, BBC iç savaşta' başlığı ile Jones'un anlattıkları dikkatle ele alındı:

'Her Filistin hikayesinin bir adamın onayına bağlı olduğu sızdırıldı. BBC'nin 13 üst düzey gazetecisi gerçeği ortaya çıkarmak için kariyerlerini riske attı. Bu 'tarafsız' editörün, haberleri acımasızca nasıl manipüle ettiğini (ve Mossad ile olan şok edici bağlantılarını) ortaya koyuyor.' denildi!

"Kanıta dayalı bir raporda @owenjonesjourno, hepimizin şüphelendiği şeyi ortaya koyuyor."

"Kanıta dayalı bir raporda @owenjonesjourno, hepimizin şüphelendiği şeyi ortaya koyuyor."
twitter.com

Aylık 1.1 milyar kişinin ziyaret ettiği ve dünyanın en güvenilir haber kaynağı olduğu iddia edilen BBC, 'aslında tarafsız değil mi?' diye düşünenler için 'Kanıta dayalı bir raporda @owenjonesjourno, hepimizin şüphelendiği şeyi ortaya koyuyor.' 

Drop Site News, BBC'nin haberlerindeki önyargı ve değişim taleplerinin yönetim tarafından sessizlikle karşılandığını açıklayan 13 mevcut ve eski personelle görüştü. Gazeteciler, haberlerin 'Filistinlilerin hayatını değersizleştirdiğini, vahşeti görmezden geldiğini ve tamamen dengesiz bir çatışmada yanlış eşdeğerlik yarattığını' dile getirdi.

BBC Orta Doğu Çevrimiçi Editörü Raffi Berg'le tanışın: "Dünyanın en büyük haber kuruluşunun Gazze'yi nasıl ele alacağını şekillendirme gücüne sahip tek bir adam."

BBC Orta Doğu Çevrimiçi Editörü Raffi Berg'le tanışın: "Dünyanın en büyük haber kuruluşunun Gazze'yi nasıl ele alacağını şekillendirme gücüne sahip tek bir adam."
twitter.com

Jones'un raporunda gazetecilerin onun hakkında ortaya koydukları yer alıyor.

Üstelik, "Berg'in BBC'nin anlatısını kontrol etme yolculuğu yıllar önce başladı."

Üstelik, "Berg'in BBC'nin anlatısını kontrol etme yolculuğu yıllar önce başladı."
twitter.com

Drop Site News'e konuşan BBC gazetecilerine göre kurumdaki dengesizlik yapısal! Üstelik üst düzey yöneticiler tarafından uzun yıllardır uygulanıyor. Jones'un videosunda da yer alan gazetecilerin işaret ettikleri sürece göre, ilk iş 'ABD Yabancı Yayın Bilgi Servisi.' 

Ama şimdi gelelim, Gazze'ye. Berg, BBC'nin İsrail ve Filistin hakkındaki dijital çıktısının tonunu belirliyor. BBC'nin Gazze'yi ele alış şekli konusunda yapılan iç şikayetler ise göz ardı ediliyor. Gazetecilerin iddiasına göre, Berg'in tek işi 'İsrail'i eleştiren her şeyi sulandırmak!'

Gelin, biraz daha eskiye gidelim: 2013 yılından beri BBC Orta Doğu çevrimiçi editörü olarak görev yapan Berg, 2009'da neredeydi?

Gelin, biraz daha eskiye gidelim: 2013 yılından beri BBC Orta Doğu çevrimiçi editörü olarak görev yapan Berg, 2009'da neredeydi?
twitter.com

Berg, BBC muhabiri olarak görev yaptığı dönemde, Ocak 2009'da 'Dökme Kurşun Harekatı'nı destekleyen İsrail yanlısı bir mitinge katıldı.' Miting, 1.400 Filistinlinin öldürüldüğü bir operasyonu destekliyordu. 

Oysa, BBC personelinin bu tür mitinglere katılmasını yasaklayan yönergeleri vardı! Ancak 'değiştirdi.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dahası var! Zira, "Raporda Berg'in daha da ileri gittiği belirtiliyor:"

Dahası var! Zira, "Raporda Berg'in daha da ileri gittiği belirtiliyor:"
twitter.com

Raporda ele alınan mektup bir hayli dikkat çekici. Berg, 'The Jerusalem Post'a yazdığı mektupta, kalabalığın 5.000 kişi olduğu tahminine itiraz etti. Ordu yanlısı mitinge 15 bin kişinin katıldığını iddia etti.' 

Drop Site News'e konuşan gazetecilere göre 'Bu sadece katılmak değildi; BBC'de çalışırken aktif bir savunuculuktu.'

Bu kez de 2020 yılına gidiyoruz: Artık "Berg'in önyargısı daha da belirgindi!"

Bu kez de 2020 yılına gidiyoruz: Artık "Berg'in önyargısı daha da belirgindi!"
twitter.com

Raffi Berg, Orta Doğu editörü olarak görev yaptığı süreçte 1979 ila 1983 yıllarında Mossad operasyonlarını anlatan ve 2020'de yayınlanan 'Kızıldeniz Casusları: Mossad'ın Sahte Dalış Tesisinin Gerçek Hikayesi' adlı kitabını yazmak için gerekli materyalleri topladı. 

Kitapta Mossad'ı övgü dolu sözlerle tanımladı. Dahası kitap için Mossad'dan kapsamlı bir iş birliği de aldı. Geçmiş ve şimdiki ajanlar ile Deniz ve Hava Kuvvetleri personeli ile 100 saatten fazla röportaj yaptı.

Berg, kitabı tanıttığı bir röportajda, 'efsane' dediği bir komutanla 'çok yakın arkadaş' olduğunu belirtti. Bu kişi Mossad komutanı olan 'Dani' idi.

Netanyahu, Berg'in kitabını rafa koydu! Berg ise bu duruma heyecanını gizlemedi: Böylece, "BBC'nin yayınını kontrol ederken bir siyasi figürle açık bir ittifak kurdu!"

Netanyahu, Berg'in kitabını rafa koydu! Berg ise bu duruma heyecanını gizlemedi: Böylece, "BBC'nin yayınını kontrol ederken bir siyasi figürle açık bir ittifak kurdu!"
twitter.com

Netanyahu, Berg'in kitabını rafa koyduğunda Berg heyecanını gizleyemedi. Üstelik bunu iki kez sosyal medyadan kutladı. Raffi Berg'in o sözleri: 

'İsrail Başbakanı'nın Biden'ı tebrik ettiği sırada kitabımın raflardan çıktığını görmek beni heyecanlandırdı!'

Buraya kadar özetlemek gerekirse, "BBC muhabirleri Berg'in Filistin üzerindeki kontrolünün boyutlarını açıkça ortaya koyuyor!"

Buraya kadar özetlemek gerekirse, "BBC muhabirleri Berg'in Filistin üzerindeki kontrolünün boyutlarını açıkça ortaya koyuyor!"
twitter.com

  • Her Filistin hikayesinin onun onayına ihtiyacı var.

  • Kendisi manşetleri şekillendiriyor.

  • Mesleğe ilişkin bağlamı kaldırır.

  • Eleştiriyi sistematik olarak sulandırır.

  • Hangi hikayelerin ana sayfaya ulaştığını kontrol eder.

Jones'un haberinde bir gazetecinin "Etki alanı korkutucu" ifadesini kullanması, BBC'nin tarafsızlığına ilişkin 13 gazetecinin dile getirdiği büyük kaygıyı gösteriyor.

Jones'un haberinde bir gazetecinin "Etki alanı korkutucu" ifadesini kullanması, BBC'nin tarafsızlığına ilişkin 13 gazetecinin dile getirdiği büyük kaygıyı gösteriyor.
twitter.com

Bu aşamada Gazze veya İsrail hakkındaki her bir haberin sistematik filtreleri şu şekilde ele alınıyor: 

  • 'Hukuk ekibi

  • Editöryal politika

  • Ve son olarak Berg'in kendisi.'

'Filistin haberlerinde sistematik bir filtre oluşturmuş.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Down sendromlu 24 yaşındaki Muhammad Bhar'ı hatırlayalım ve Berg'in yöntemlerine bakalım!

Down sendromlu 24 yaşındaki Muhammad Bhar'ı hatırlayalım ve Berg'in yöntemlerine bakalım!
twitter.com

Filistinli bir adam olan Muhammed Bhar, ailesi ile birlikte Gazze'de yaşıyordu. Ailesi tarafından 7/24 bakım sağlanan Bhar, savaşın gürültülerini anlamıyor ve maruz kaldığı şiddet nedeniyle korkuyordu. 3 Temmuz'da İsrail ordusu Bhar'ın evine baskın düzenledi!

Aile engelli oğulları için merhamet dilese de Bhar, 'İsrail ordusuna ait bir köpeğin saldırısına uğradı.' Bhar, sadece 'Khalas ya habibi' ('Yeter canım') diyebildi... Askerler tarafından yaralı bir halde bir odaya kilitlenen adam yalnız bırakıldı. Aile silah zoru ile evden uzaklaştırıldı ve döndüklerinde acı manzara ile karşı karşıya kaldılar. 

İngiliz gazetesi The Independent, 'Down sendromlu Gazzeli adam, İsrail saldırı köpeği tarafından parçalandı ve ölüme terk edildi, diyor aile.' başlığı atarken, Berg'in onayladığı başlık ile BBC haberi 'Down sendromlu Gazzeli adamın yalnız ölümü.' olarak ele aldı!

Mayıs 2022'de İsrail güçleri Filistinli-Amerikalı Al Jazeera gazetecisi Shireen Abu Akleh'i öldürdü. Peki, BBC bu haberi nasıl ele aldı?

Mayıs 2022'de İsrail güçleri Filistinli-Amerikalı Al Jazeera gazetecisi Shireen Abu Akleh'i öldürdü. Peki, BBC bu haberi nasıl ele aldı?
twitter.com

İsrail, cinayeti örtbas etmek istiyordu. Berg'in mesajında, 'Polis ve Filistinliler arasında çıkan çatışmada tabutu sarsıldı.' ifadeleri yer aldı.

Gerçek ise, 'İsrail güçleri tabutunu taşıyanlara vahşice saldırdı.' Burada kamuoyunun tepkisi işe yaradı ve Berg, düzeltme yapmak zorunda kaldı.

BBC gazetecileri her resmi kanalı denedi: "Her seferinde görmezden gelindiler veya red edildiler. Sistem Berg'i korudu"

BBC gazetecileri her resmi kanalı denedi: "Her seferinde görmezden gelindiler veya red edildiler. Sistem Berg'i korudu"
twitter.com

Gazetecilerden biri, 'Genel Müdür ile doğrudan görüştüm ve üst düzey yöneticilere başvuruldu.' diyor. Bu süreçte, dahili şikayetler dosyalandı ve resmi mektuplar gönderildi. Ancak her seferinde görmezden gelindi ya da red edildi. BBC'nin gazetecilerine göre, 'Sistem Berg'i korudu'

Şimdi de raporda yer verilen verileri ele alalım: "Veriler endişelerini doğruluyor!"

Şimdi de raporda yer verilen verileri ele alalım: "Veriler endişelerini doğruluyor!"
twitter.com

Rapora göre, ölümleri bildirirken:

  • 'Filistin hikayeleri katilin adını %27 oranında veriyor

  • İsrail hikayeleri katilin adını %43 oranında veriyor

  • Ukrayna hikayeleri %74 oranında Rusya'yı adlandırıyor' 

Gazetecilere göre bu 'Bir kaza değildi. Dikkatlice hazırlanmış bir yayın politikasıydı'

Drop Site News'e konuşan bir gazeteci, "Haberlerimizde bu kadar açık bir ırkçılık görmedik" diyor!

Drop Site News'e konuşan bir gazeteci, "Haberlerimizde bu kadar açık bir ırkçılık görmedik" diyor!
twitter.com

Dahası, 'Berg'in tek işi İsrail'i eleştiren her şeyi sulandırmak.' Görünüşe göre, tüm bu iddialar, sadece görüşlerden ibaret değil. Konuya ve BBC'nin yayın politikasına dair 'kapsamlı kanıtlar da sunuyorlar.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

13 gazeteci gerçeği ortaya çıkarmak için kariyerlerini riske atıyorlar: Fakat, "Kendilerini korumak için anonimliğe ihtiyaç duyuyorlar."

13 gazeteci gerçeği ortaya çıkarmak için kariyerlerini riske atıyorlar: Fakat, "Kendilerini korumak için anonimliğe ihtiyaç duyuyorlar."
twitter.com

Peki, BBC'nin yayın politikasının İsrail-Filistin sürecine etkisi ne olabilir?

Peki, BBC'nin yayın politikasının İsrail-Filistin sürecine etkisi ne olabilir?
twitter.com

Drop Site News'e konuşan 13 gazetecinin anlattıkları ve Owen Jones'un videosu ana akım medyada yer almasa da  'Dünya çapında milyonlarca kişi Filistin'e dair filtrelenmiş haberlere ulaşıyor. Dünyanın en büyük haber kaynağı Filistin Soykırımı konusunda tarafsızlığını yitirdi. Ve tüm bunların kökeni tek bir adama dayanıyor.'

İşte, Drop Site News haberini kaleme alan ve YouTube'da raporları sunan Owen Jones'un dilinden "BBC'nin Gazze'deki iç savaşı" 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın