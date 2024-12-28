BBC, Gazze'de Tarafını En Baştan Belli Etmiş! 13 Üst Düzey Gazeteci BBC'nin İsrail Desteğini İfşa Etti!
Herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmadan, adaletsizliklere karşı meydan okumak ve ifşa etmek adına YouTube'dan yayın yapan gazeteci Owen Jones, 20 Aralık'ta kanalında 'BBC Gazze Üzerinde İÇ SAVAŞTA' başlıklı bir video yayınladı. Bu video ile birlikte 'dünyanın en güvenilir haber kaynağı olduğu iddia edilen' BBC'nin İsrail-Filistin haberlerinin arka yüzünü ifşa etti. Drop Site News'in 13 BBC personeli ile yaptığı görüşme ve raporlar Jones'un hem haberinde hem de video içeriğinde yer aldı. Üst düzey eski ve mevcut çalışanların kariyerlerini riske atarak anlattıkları, aylık 1.1 milyar kişinin ziyaret ettiği BBC haberlerine ilişkin son derece sarsıcıydı!
İşte, detaylar...
Gazeteci Owen Jones tarafından hazırlanan haber, The Muslim Vote adlı X hesabı üzerinden dikkatle ele alındı. Hazırsanız, videoya geçmeden önce BBC'de olup bitene birlikte göz atalım!
"Kanıta dayalı bir raporda @owenjonesjourno, hepimizin şüphelendiği şeyi ortaya koyuyor."
BBC Orta Doğu Çevrimiçi Editörü Raffi Berg'le tanışın: "Dünyanın en büyük haber kuruluşunun Gazze'yi nasıl ele alacağını şekillendirme gücüne sahip tek bir adam."
Üstelik, "Berg'in BBC'nin anlatısını kontrol etme yolculuğu yıllar önce başladı."
Gelin, biraz daha eskiye gidelim: 2013 yılından beri BBC Orta Doğu çevrimiçi editörü olarak görev yapan Berg, 2009'da neredeydi?
Dahası var! Zira, "Raporda Berg'in daha da ileri gittiği belirtiliyor:"
Bu kez de 2020 yılına gidiyoruz: Artık "Berg'in önyargısı daha da belirgindi!"
Netanyahu, Berg'in kitabını rafa koydu! Berg ise bu duruma heyecanını gizlemedi: Böylece, "BBC'nin yayınını kontrol ederken bir siyasi figürle açık bir ittifak kurdu!"
Buraya kadar özetlemek gerekirse, "BBC muhabirleri Berg'in Filistin üzerindeki kontrolünün boyutlarını açıkça ortaya koyuyor!"
Jones'un haberinde bir gazetecinin "Etki alanı korkutucu" ifadesini kullanması, BBC'nin tarafsızlığına ilişkin 13 gazetecinin dile getirdiği büyük kaygıyı gösteriyor.
Down sendromlu 24 yaşındaki Muhammad Bhar'ı hatırlayalım ve Berg'in yöntemlerine bakalım!
Mayıs 2022'de İsrail güçleri Filistinli-Amerikalı Al Jazeera gazetecisi Shireen Abu Akleh'i öldürdü. Peki, BBC bu haberi nasıl ele aldı?
BBC gazetecileri her resmi kanalı denedi: "Her seferinde görmezden gelindiler veya red edildiler. Sistem Berg'i korudu"
Şimdi de raporda yer verilen verileri ele alalım: "Veriler endişelerini doğruluyor!"
Drop Site News'e konuşan bir gazeteci, "Haberlerimizde bu kadar açık bir ırkçılık görmedik" diyor!
13 gazeteci gerçeği ortaya çıkarmak için kariyerlerini riske atıyorlar: Fakat, "Kendilerini korumak için anonimliğe ihtiyaç duyuyorlar."
Peki, BBC'nin yayın politikasının İsrail-Filistin sürecine etkisi ne olabilir?
İşte, Drop Site News haberini kaleme alan ve YouTube'da raporları sunan Owen Jones'un dilinden "BBC'nin Gazze'deki iç savaşı" 👇
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