BBC, Gazze'de Tarafını En Baştan Belli Etmiş! 13 Üst Düzey Gazeteci BBC'nin İsrail Desteğini İfşa Etti!

Filistinli bir adam olan Muhammed Bhar, ailesi ile birlikte Gazze'de yaşıyordu. Ailesi tarafından 7/24 bakım sağlanan Bhar, savaşın gürültülerini anlamıyor ve maruz kaldığı şiddet nedeniyle korkuyordu. 3 Temmuz'da İsrail ordusu Bhar'ın evine baskın düzenledi!

Aile engelli oğulları için merhamet dilese de Bhar, 'İsrail ordusuna ait bir köpeğin saldırısına uğradı.' Bhar, sadece 'Khalas ya habibi' ('Yeter canım') diyebildi... Askerler tarafından yaralı bir halde bir odaya kilitlenen adam yalnız bırakıldı. Aile silah zoru ile evden uzaklaştırıldı ve döndüklerinde acı manzara ile karşı karşıya kaldılar.

İngiliz gazetesi The Independent, 'Down sendromlu Gazzeli adam, İsrail saldırı köpeği tarafından parçalandı ve ölüme terk edildi, diyor aile.' başlığı atarken, Berg'in onayladığı başlık ile BBC haberi 'Down sendromlu Gazzeli adamın yalnız ölümü.' olarak ele aldı!