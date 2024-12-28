BBC, Gazze'de Tarafını En Baştan Belli Etmiş! 13 Üst Düzey Gazeteci BBC'nin İsrail Desteğini İfşa Etti!

Aylık 1.1 milyar kişinin ziyaret ettiği ve dünyanın en güvenilir haber kaynağı olduğu iddia edilen BBC, 'aslında tarafsız değil mi?' diye düşünenler için 'Kanıta dayalı bir raporda @owenjonesjourno, hepimizin şüphelendiği şeyi ortaya koyuyor.'

Drop Site News, BBC'nin haberlerindeki önyargı ve değişim taleplerinin yönetim tarafından sessizlikle karşılandığını açıklayan 13 mevcut ve eski personelle görüştü. Gazeteciler, haberlerin 'Filistinlilerin hayatını değersizleştirdiğini, vahşeti görmezden geldiğini ve tamamen dengesiz bir çatışmada yanlış eşdeğerlik yarattığını' dile getirdi.