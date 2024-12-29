Kısıra Neden Kısır Denmiş? Cevabı Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Kadar İlginç!
Kısıra Neden Kısır Denmiş? Cevabı Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Kadar İlginç!
Kısır Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri. Altın günlerinin vazgeçilmezi olan bu yemek bulgur, salça, yeşillikler ve baharatların enfes uyumuyla hazırlanıyor. Ancak adının nereden geldiği konusu sıkça kafa karıştırıyor. Hem yemek olarak “kısır” diyoruz, hem de doğurgan olmayan insanlara, hayvanlara ve verimsiz topraklara. Bu iki anlamın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı merak ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısır kökeni itibarıyla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu coğrafyasına özgü bir yemek. Ancak bu lezzetin hikayesi sadece Anadolu ile sınırlı değil. Türkiye’ye komşu olan Lübnan gibi ülkelerde de kısıra çok benzeyen bir yemek bulunuyor: Tabule.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabule bulgurla yapılan ama biraz farklı malzemelerle zenginleştirilen bir tarif. İki yemek arasındaki benzerlik kısırın adının kökenine ışık tutuyor.
Dil bilimciler ve mutfak tarihçilerine göre kısır ismi çok büyük bir olasılıkla Arapça kökenli bir kelimeden türemiştir. Arapça’daki KSR kökü “kırmak” anlamını taşır.
Bu kökten türeyen kasir veya kesir kelimeleri “kırık” ya da “parçalanmış” anlamına gelir. İşte tam bu noktada kısırın temel malzemesi olan kırık bulgur devreye giriyor.
Yemeğin ana malzemesi olan bu ince bulgurun özellikleri kısırın adını doğrudan şekillendirmiş olabilir. Kültürel etkileşimlerle birlikte Arapça’daki “kasir” kelimesinin Anadolu’da “kısır” olarak telaffuz edilmeye başlandığı düşünülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu geçiş hem dilin evrimiyle hem de mutfak kültürlerinin iç içe geçmesiyle oldukça doğal bir süreç. Yani kısırın ismi aslında coğrafyamızdaki kültürel bağların bir yansıması.
Kısır kelimesinin bir yemeği ifade ederken aynı zamanda “doğurgan olmayan” anlamında kullanılması ise tamamen dildeki tesadüflerden biri. Bu iki kelime aynı gibi görünse de kökenleri farklıdır.
Yemeğe adını veren Arapça kök fiziksel ya da biyolojik bir durumla ilgili değil. Diğer taraftan kısır kelimesi Türkçede doğrudan “verimsizlik” anlamıyla biyolojik ve tarımsal bağlamda kullanılır.
Kısır kelimesinin kökeninin eski Türkçe’ye dayandığı da söylenenler arasında. Bu söylentiye göre de bu isim “kıs-” yani “azaltmak, kıstırmak” anlamını taşıyan bir fiilden türemiş. Anlatılanlara göre bu yemeğin hikayesi kısıtlı malzemelerle yaratılan büyük tatlara dayanıyor.
Elinde sınırlı sayıda malzeme bulunan insanlar bulguru temel alarak ellerindeki otları, baharatları ve salçayı karıştırmış ve bu enfes lezzeti ortaya çıkarmış. Bu nedenle az malzemeyle büyük bir lezzet yaratıldığı için bu yemeğe “kısır” adı verilmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın