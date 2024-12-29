Kısıra Neden Kısır Denmiş? Cevabı Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Kadar İlginç!

Kısır Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri. Altın günlerinin vazgeçilmezi olan bu yemek bulgur, salça, yeşillikler ve baharatların enfes uyumuyla hazırlanıyor. Ancak adının nereden geldiği konusu sıkça kafa karıştırıyor. Hem yemek olarak “kısır” diyoruz, hem de doğurgan olmayan insanlara, hayvanlara ve verimsiz topraklara. Bu iki anlamın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı merak ediliyor.