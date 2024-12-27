Her Damak Zevkine Uygun: Basit Malzemelerle Hazırlayabileceğiniz 11 Lezzet Bombası Tarif
Her Damak Zevkine Uygun: Basit Malzemelerle Hazırlayabileceğiniz 11 Lezzet Bombası Tarif
Kim demiş kolay yemekler lezzetsiz olur diye? Hem pratik hem de damakları şenlendirecek tariflerle karşınızdayız! Basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu 11 tarif, farklı damak zevklerine hitap edecek şekilde özenle seçildi. İster tatlı ister tuzlu seçeneklerle, Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızda harika yemekler yapmak artık çok kolay! Haydi, mutfakta eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
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1. Barbekü Tavuk Kanatları ve Domatesli Pilav
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2. Airfryer’da Güveçte Brüksel Lahanası
3. Kızarmış Turşu ve Nefis Somon
4. Pastırma Sarılı Brüksel Lahanası
5. Hindi Kanatları ve Mini Elmalı Turtalar
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6. İslim Kebabı
7. Karnıbahar Kızartması
8. Elmalı Donut
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