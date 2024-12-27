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Her Damak Zevkine Uygun: Basit Malzemelerle Hazırlayabileceğiniz 11 Lezzet Bombası Tarif

etiket Her Damak Zevkine Uygun: Basit Malzemelerle Hazırlayabileceğiniz 11 Lezzet Bombası Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 21:01

Kim demiş kolay yemekler lezzetsiz olur diye? Hem pratik hem de damakları şenlendirecek tariflerle karşınızdayız!  Basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu 11 tarif, farklı damak zevklerine hitap edecek şekilde özenle seçildi. İster tatlı ister tuzlu seçeneklerle, Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızda harika yemekler yapmak artık çok kolay! Haydi, mutfakta eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

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1. Barbekü Tavuk Kanatları ve Domatesli Pilav

1. Barbekü Tavuk Kanatları ve Domatesli Pilav

Philips Çift Hazneli Airfryer’da hazırlayacağınız bu barbekü tavuk kanatları, dışı çıtır, içi yumuşacık bir lezzet sunuyor. Yanında domatesli pilavla tamamlanan bu ikili, sofranızda baş köşeye oturacak!

Barbekü Tavuk Kanatları Tarifi 🍗

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk kanat

  • 3 yemek kaşığı barbekü sosu

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını bir kaba alın. Üzerine barbekü sosu, sıvı yağ, bal, toz kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiber ekleyip güzelce karıştırın.

  • Marine ettiğiniz kanatları 10-15 dakika dinlendirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine kanatları yerleştirip 180 derecede 15 dakika pişirin. Ara ara çevirip üstlerinin eşit kızarmasını sağlayın.

  • Piştikten sonra ekstra barbekü sosuyla tatlandırabilirsiniz.

Domatesli Pilav Tarifi 🍅

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç

  • 2 adet rendelenmiş domates

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

  • Tuz

Yapılışı:

  • Pirinçleri nişastası çıkana kadar iyice yıkayın ve süzün.

  • Tereyağı ve sıvı yağı Airfryer'ın küçük haznesine alın. Üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.

  • Yıkanmış pirinçleri ekleyin.

  • Tüm malzemeleri spatula yardımıyla karıştırın.

  • Sıcak suyu ya da tavuk suyunu ekleyip tuzunu ayarlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesini kapatın ve 180 derece sıcaklıkta 20 dakika boyunca pişirin.

  • Demlenmeye bırakın, ardından güzelce karıştırıp servis edin.

2. Airfryer’da Güveçte Brüksel Lahanası

2. Airfryer’da Güveçte Brüksel Lahanası

Brüksel lahanasının en nefis hali Philips Çift Hazneli Airfryer’da! Taze lahanalar ve limonun eşsiz uyumuyla sofranızda yerini alacak. Hem hızlı hem de sağlıklı bu tarifle misafirlerinize şık bir sunum yapabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 500 gr taze Brüksel lahanası

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

  • 1 çay kaşığı taze kekik (veya 1/2 çay kaşığı kuru kekik)

  • Yarım limonun suyu ve kabuğu

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını temizleyin, uçlarını kesin ve ortadan ikiye bölün. Parlak ve sert olanları seçmeye dikkat edin.

  • Küçük bir güveç kabına Brüksel lahanalarını yerleştirin. Üzerine tereyağını küçük parçalar halinde ekleyin.

  • Taze kekik, tuz ve karabiberi ekleyip malzemeleri karıştırın. Yarım limon suyunu sıkıp üzerine gezdirin.

  • Güveç kabını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 180 derecede 15-18 dakika pişirin. Ara ara kontrol edip lahanaların hafifçe kızarmasını sağlayın.

  • Pişen lahanaların üzerine rendelenmiş limon kabuğunu serpin ve sıcak olarak servis edin.

3. Kızarmış Turşu ve Nefis Somon

3. Kızarmış Turşu ve Nefis Somon

Somon 🐟

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, limon suyu, sarımsak tozu, kekik, tuz ve karabiberle güzelce marine edin.

  • Büyük hazneye somonları yerleştirin. 180 derecede 12-15 dakika pişirin. Üstleri hafif kızarıp içleri lokum gibi olacak.

Kızarmış Turşu 🥒

Malzemeler:

  • 6-8 adet kornişon turşu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı galeta unu

  • 1 çay bardağı un

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz

Yapılışı:

  • Turşuları havlu peçeteyle kurulayın.

  • Yumurtayı bir kapta çırpın, başka bir kapta un, galeta unu, toz kırmızı biber, sarımsak tozu ve tuzu karıştırın.

  • Turşuları önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, sonra galeta unlu karışıma bulayın.

  • Küçük hazneye turşuları yerleştirin ve 200 derecede 8-10 dakika pişirin. Dışları çıtır, içleri leziz olacak!

Airfryer’ın çift haznesi sayesinde tatlar birbirine karışmadan aynı anda hem hafif hem de lezzetli yemekler hazırlamak mümkün! Üstelik %90’a varan daha az yağ kullanımı ile sağlıklı yemeklerin keyfini çıkarın. 🍃

4. Pastırma Sarılı Brüksel Lahanası

4. Pastırma Sarılı Brüksel Lahanası

Philips Çift Hazneli Airfryer’da çıtır çıtır pişen, pastırma ile lezzeti katlanan Brüksel lahanaları, hem sağlıklı hem de çok pratik! İşte bu harika tarif:

Malzemeler:

  • 500 gr taze Brüksel lahanası

  • 10-12 dilim pastırma

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını yıkayın ve dış yapraklarını ayıklayın. Sert olan uç kısımlarını hafifçe kesin.

  • Lahanaları zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı sarımsak tozu ile güzelce harmanlayın.

  • Her bir Brüksel lahanasını bir dilim pastırmaya sarın. Uçlarını alta doğru gelecek şekilde yerleştirin ki açılmasın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine pastırma sarılı lahanaları aralarında boşluk kalacak şekilde dizin.

  • 180 derece sıcaklıkta 15 dakika pişirin. Ara sıra hazneyi sallayarak pastırmaların her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

5. Hindi Kanatları ve Mini Elmalı Turtalar

5. Hindi Kanatları ve Mini Elmalı Turtalar

Hindi Kanatları

Malzemeler:

  • 4 adet hindi kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Hindi kanatlarını geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, toz biber, kekik, sarımsak tozu, tuz ve karabiber ekleyerek iyice harmanlayın.

  • Marine edilen kanatları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

Mini Elmalı Turtalar

Malzemeler:

  • 1 adet hazır tart hamuru (veya milföy hamuru)

  • 2 adet elma (küçük küpler halinde doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı (küçük parçalar halinde)

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi (isteğe bağlı)

  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  • Hamuru küçük tart kalıplarına veya yuvarlak şekillerde kesin.

  • Doğranmış elmaların üzerine toz şeker, tarçın ve ceviz ekleyip karıştırın.

  • Hamurların içine elmalı harcı paylaştırın. Üzerlerine küçük tereyağı parçaları ekleyin ve kenarlarını hafifçe kapatın.

  • Hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180 dereceye ayarlayın.

  • Hindi kanatlarını büyük hazneye, mini elmalı turtaları küçük hazneye yerleştirin.

  • Her ikisini de 25 dakika pişirin. Süre sonunda hindi kanatları nar gibi kızaracak, turtalar ise altın sarısı rengini alacaktır.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesi sayesinde büyük haznede doyurucu bir ana yemek, küçük haznede ise lezzetli bir tatlı aynı süre ve sıcaklıkta hazır! Üstelik tüm lezzetler birbirine karışmadan pişiyor. 🎉

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6. İslim Kebabı

6. İslim Kebabı

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy patlıcan

  • 300 gr kıyma

  • 1 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 adet domates (dilimlenmiş)

  • 2 adet yeşil biber (parçalara bölünmüş)

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 su bardağı sıcak su

  • Tuz

Yapılışı:

  • Patlıcanları alacalı soyun ve uzun şeritler halinde dilimleyin.

  • Tuzlu suya koyup 15 dakika bekletin, ardından kurulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip fırça yardımıyla az sıvı yağ sürün ve 180 derecede 8-10 dakika kadar pişirin. Patlıcanlar hafif yumuşasın.

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, salça, tuz ve baharatları bir kapta güzelce yoğurun.

  • Harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler yapın. Philips Çift Hazneli Airfryer’da köfteleri 180 derecede 8-10 dakika pişirin.

  • İki dilim pişmiş patlıcanı artı (+) şeklinde üst üste koyun. Ortasına bir köfte yerleştirin.

  • Patlıcanların uçlarını köftenin üzerine kapatın ve bir kürdan ile sabitleyin. Üzerine bir dilim domates ve yeşil biber yerleştirin.

  • Tüm patlıcanları bu şekilde hazırlayın.

  • Salçayı sıcak su ile açıp tuz ekleyin. Sosu kebapların üzerine gezdirin.

  • Hazırladığınız İslim kebaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizin ve 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

  • Patlıcanların üzeri kızarınca ve köfteler sosu çekince yemeğiniz hazır!

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sayesinde %90’a varan daha az yağ ile İslim kebabının tadını çıkarabilirsiniz! 👌

7. Karnıbahar Kızartması

7. Karnıbahar Kızartması

Karnıbahar sever misiniz? O zaman bu tarife bayılacaksınız! Philips Çift Hazneli Airfryer ile karnıbahar kızartmak, hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek. Az yağla çıtır çıtır kızaran karnıbahar, içeride yumuşacık, dışarıda ise harika bir kıtır dokuda oluyor. 

Malzemeler:

  • 1 küçük karnıbahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Karnıbaharı çiçeklere ayırın ve bol suyla yıkayıp kurulayın.

  • Bir kaba zeytinyağı, tuz, pul biber, kimyon ve sarımsak tozunu ekleyin. Karnıbahar çiçeklerini bu karışıma bulayıp iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip 180 dereceye ayarlayın. 15-20 dakika kadar pişirin.

  • Karnıbaharlar altın rengini alınca sıcak servis edin.

8. Elmalı Donut

8. Elmalı Donut

Elmalı donut, tatlı krizlerinizi sağlıklı ve pratik bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacak harika bir atıştırmalık! 

Malzemeler:

  • 1 adet elma

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı pudra şekeri (üzeri için)

Yapılışı:

  • Elmaları soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Bir kaseye alıp üzerine limon suyu sıkarak karıştırın. Limon suyu, elmaların kararmasını engeller.

  • Geniş bir kaba un, kabartma tozu, şeker, tarçın ve vanilini ekleyip karıştırın. Ardından süt, yumurta ve sıvı yağı ilave edip çırpın. Karışımdan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmelisiniz.

  • Doğradığınız elma küplerini hamura ekleyin ve nazikçe karıştırın. Elmaların hamura iyice karıştığından emin olun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesini hafifçe yağlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın. Her parçayı yuvarlayıp ortasını açarak klasik donut şekli verin.

  • Donutları  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Yumuşacık ve hafif kızarmış olan donutları pişirme süresinin sonlarına doğru kontrol edin.

  • Fırından çıkan donutları biraz soğutun. Ardından üzerilerine pudra şekeri serpin.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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