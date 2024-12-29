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Saras Jasikevicius'un Partizan Maçında Marko Guduric'i Taklit Etmesine Gelen Tepkiler!

Saras Jasikevicius'un Partizan Maçında Marko Guduric'i Taklit Etmesine Gelen Tepkiler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.12.2024 - 12:08

Basketbolun heyecanını en derinden hisseden kişilerden biri şüphesiz takımın başantrenörü. Oyun boyunca sahada ter döken oyuncular kadar mücadeleyi yaşayan, her pozisyonda kalbi hızla atan ve kenarda adeta sahadaki beşinci oyuncu gibi hisseden koç, yalnızca taktiksel dehasıyla değil, duygusal bağlılığıyla da takımın ruhunu şekillendirmekte. Fenerbahçe Beko'nun çalıştırıcı Saras Jasikevicius da Marko Guduric'i taklit etmesiyle bunu bizlere gösterdi. Birçok da olumsuz tepki aldı.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta maçında Partizan Mozzart’a konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 90-81'lik skorla mağlup ayrıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. hafta maçında Partizan Mozzart’a konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 90-81'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla, üst üste üçüncü yenilgisini alan sarı-lacivertlilerde koç Saras Jasikevicius'un bir pozisyon sonrası tepkisi viral oldu.

Bu sonuçla, üst üste üçüncü yenilgisini alan sarı-lacivertlilerde koç Saras Jasikevicius'un bir pozisyon sonrası tepkisi viral oldu.

İkinci çeyreğin bitimine saniyeler kala Guduric, potaya gitmiş Birch ile anlaşamamıştı. Litvanyalı hoca, kenarda oyuncusu taklit etmişti.

İkinci çeyreğin bitimine saniyeler kala Guduric, potaya gitmiş Birch ile anlaşamamıştı. Litvanyalı hoca, kenarda oyuncusu taklit etmişti.

İşte o anlar 👇

ve basketbolseverlerden Saras'a gelen yorumlar 👇

ve basketbolseverlerden Saras'a gelen yorumlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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