Saras Jasikevicius'un Partizan Maçında Marko Guduric'i Taklit Etmesine Gelen Tepkiler!

Basketbolun heyecanını en derinden hisseden kişilerden biri şüphesiz takımın başantrenörü. Oyun boyunca sahada ter döken oyuncular kadar mücadeleyi yaşayan, her pozisyonda kalbi hızla atan ve kenarda adeta sahadaki beşinci oyuncu gibi hisseden koç, yalnızca taktiksel dehasıyla değil, duygusal bağlılığıyla da takımın ruhunu şekillendirmekte. Fenerbahçe Beko'nun çalıştırıcı Saras Jasikevicius da Marko Guduric'i taklit etmesiyle bunu bizlere gösterdi. Birçok da olumsuz tepki aldı.