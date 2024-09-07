İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye BBC'nin 'Türk kökenli Amerikalı' Yorumu Tepki Çekti!

'Peki @JoeBiden @POTUS bu konuda ne yapacaksın? Yurt dışında bir Amerikalıya zarar verecek herhangi birine karşı yaptığın tehdidi hatırlayacak kadar yaşlıyım. Ama Tanrı seni eleştirmesin @Israel değil mi? Onlar TAMAMEN dokunulmaz bir şekilde davranabilirler.'