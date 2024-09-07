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İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye BBC'nin 'Türk kökenli Amerikalı' Yorumu Tepki Çekti!

İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye BBC'nin 'Türk kökenli Amerikalı' Yorumu Tepki Çekti!

israil filistin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 13:41

İsrail ordusu tarafından başından vurulan 26 yaşındaki genç sosyalist Ayşenur Ezgi Eygi, hayatını kaybetti. Bu korkunç olay ve yaşanan vahşet, basına farklı başlıklarla yansıdı. BBC'nin haberinde yer alan 'Türk kökenli Amerikalı aktivist' söylemi ise tartışma yarattı. Tepki çeken 'Turkish origin' ifadesine sosyal medya kullanıcılarının söyleyecekleri vardı.

İşte, detaylar...

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Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusu tarafından öldürülen üçüncü Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü oldu. Fakat bu kez durum yabancı basında farklı bir şekilde dile getirildi!

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusu tarafından öldürülen üçüncü Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü oldu. Fakat bu kez durum yabancı basında farklı bir şekilde dile getirildi!

Peki, Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir?

Sosyalist gencin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından BBC'nin haberinde 'American activist of Turkish origin' ifadesi tartışma yarattı.

Sosyalist gencin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından BBC'nin haberinde 'American activist of Turkish origin' ifadesi tartışma yarattı.
twitter.com

Sosyal medyada pek çok kişi bu söylemin ardından art niyetli olduğunu düşündü. Yapılan yorumlarda, 'Türk kökenli Amerikalı aktivist' söyleminin Amerikan vatandaşlarının, İsrail'e karşı tepki göstermemesi için bir propaganda olduğu ima edildi.

“türk kökenli” = “endişelenmeyin, İsrail ordusu asla GERÇEK Amerikalıları öldürmez! GÜVENDESİNİZ.”

“türk kökenli” = “endişelenmeyin, İsrail ordusu asla GERÇEK Amerikalıları öldürmez! GÜVENDESİNİZ.”
twitter.com

'o da amerikalı. yıllarca orada yaşadı. ve pasaportu vardı. progandanız için 26 yaşında genç bir kızı aşağılıyorsunuz.'

"Öldürülen Amerikalıların kökenlerinden her zaman mı bahsediyorsunuz? Yoksa sadece İsrail katil olduğunda mı?"

"Öldürülen Amerikalıların kökenlerinden her zaman mı bahsediyorsunuz? Yoksa sadece İsrail katil olduğunda mı?"
twitter.com

'Amerikalı aktivist' değil 'Türk kökenli' diyemediler

'Amerikalı aktivist' değil 'Türk kökenli' diyemediler
twitter.com
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"Asıl sen nerelisin?" - ırkçılar

"Asıl sen nerelisin?" - ırkçılar
twitter.com

"İsrail askerleri bir aktivisti idam etti."

"İsrail askerleri bir aktivisti idam etti."
twitter.com

"Ama Tanrı seni @Israel eleştirmekten korusun, değil mi?"

"Ama Tanrı seni @Israel eleştirmekten korusun, değil mi?"
twitter.com

'Peki @JoeBiden @POTUS bu konuda ne yapacaksın? Yurt dışında bir Amerikalıya zarar verecek herhangi birine karşı yaptığın tehdidi hatırlayacak kadar yaşlıyım. Ama Tanrı seni eleştirmesin @Israel değil mi? Onlar TAMAMEN dokunulmaz bir şekilde davranabilirler.'

"Kendi insanlarımızı bile savunamıyor muyuz? Yoksa İsrail hükümetinin Amerikalıları katletmek için özel izni mi var?"

"Kendi insanlarımızı bile savunamıyor muyuz? Yoksa İsrail hükümetinin Amerikalıları katletmek için özel izni mi var?"
twitter.com

'İsrail'in bir Amerikan vatandaşını katlettiği gerçeğini küçümsemek için 'Türk kökenli' diyorlar. Kendi insanlarımızı bile savunamıyor muyuz? Yoksa İsrail hükümetinin Amerikalıları katletmek için özel izni mi var? İsrail, ABD hükümetinden Amerikalılardan daha fazla korumaya sahip. Delilik.'

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twitter.com
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"İnsanların otomatik sempati veya öfkelerinden duyarsızlaşmalarına yardımcı olmak için Türk kökeninden bahsetmeleri gerekiyordu. Onlar Amerikalı, ancak esmer tenli oldukları için endişelenmeye gerek yok."

"İnsanların otomatik sempati veya öfkelerinden duyarsızlaşmalarına yardımcı olmak için Türk kökeninden bahsetmeleri gerekiyordu. Onlar Amerikalı, ancak esmer tenli oldukları için endişelenmeye gerek yok."
twitter.com

"Gerçekleri olduğu gibi söyle."

"Gerçekleri olduğu gibi söyle."

'BBC yumurta kabukları üzerinde yürüyor, neden?

Hikaye bu olmalı…

26 yaşında cesur, silahsız bir Amerikalı kadın insan hakları aktivisti, bir İsrail IDF keskin nişancısı tarafından vuruldu. Bu trajik olay, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında gerçekleşti.

Gerçekleri olduğu gibi söyleyin.'

'Türk kökenli Amerikalı aktivist. Kendisi bir Amerikan vatandaşı ve sanki onun bundan daha az olduğunu söylemeye çalışıyorlar.'

'Türk kökenli Amerikalı aktivist. Kendisi bir Amerikan vatandaşı ve sanki onun bundan daha az olduğunu söylemeye çalışıyorlar.'
twitter.com

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