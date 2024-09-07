İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye BBC'nin 'Türk kökenli Amerikalı' Yorumu Tepki Çekti!
İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'ye BBC'nin 'Türk kökenli Amerikalı' Yorumu Tepki Çekti!
İsrail ordusu tarafından başından vurulan 26 yaşındaki genç sosyalist Ayşenur Ezgi Eygi, hayatını kaybetti. Bu korkunç olay ve yaşanan vahşet, basına farklı başlıklarla yansıdı. BBC'nin haberinde yer alan 'Türk kökenli Amerikalı aktivist' söylemi ise tartışma yarattı. Tepki çeken 'Turkish origin' ifadesine sosyal medya kullanıcılarının söyleyecekleri vardı.
İşte, detaylar...
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Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusu tarafından öldürülen üçüncü Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü oldu. Fakat bu kez durum yabancı basında farklı bir şekilde dile getirildi!
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Sosyalist gencin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından BBC'nin haberinde 'American activist of Turkish origin' ifadesi tartışma yarattı.
“türk kökenli” = “endişelenmeyin, İsrail ordusu asla GERÇEK Amerikalıları öldürmez! GÜVENDESİNİZ.”
"Öldürülen Amerikalıların kökenlerinden her zaman mı bahsediyorsunuz? Yoksa sadece İsrail katil olduğunda mı?"
'Amerikalı aktivist' değil 'Türk kökenli' diyemediler
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"Asıl sen nerelisin?" - ırkçılar
"İsrail askerleri bir aktivisti idam etti."
"Ama Tanrı seni @Israel eleştirmekten korusun, değil mi?"
"Kendi insanlarımızı bile savunamıyor muyuz? Yoksa İsrail hükümetinin Amerikalıları katletmek için özel izni mi var?"
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"İnsanların otomatik sempati veya öfkelerinden duyarsızlaşmalarına yardımcı olmak için Türk kökeninden bahsetmeleri gerekiyordu. Onlar Amerikalı, ancak esmer tenli oldukları için endişelenmeye gerek yok."
"Gerçekleri olduğu gibi söyle."
'Türk kökenli Amerikalı aktivist. Kendisi bir Amerikan vatandaşı ve sanki onun bundan daha az olduğunu söylemeye çalışıyorlar.'
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