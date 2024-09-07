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Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir? İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Başarılarla Dolu Hayatı

Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir? İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Başarılarla Dolu Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.09.2024 - 12:05 Son Güncelleme: 07.09.2024 - 12:09

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurulan 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti! Genç sosyalist; idealist bir kadın, çalışkan ve gelecek vaat eden başarılı bir psikologtu. Gelin, tüm Türkiye'yi yasa boğan Ayşenur Ezgi Eygi'yi yakından tanıyalım. 

İşte, Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatı...

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Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, henüz 26 yaşındaydı!

Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, henüz 26 yaşındaydı!

Filistin basını, genç sosyalist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün ardından İsrail askerlerini işaret etmişti. İsrail ordusundan da açıklama gecikmedi. Açıklamada, 'Beyta bölgesinde güçlerimize taş atan ve onlar için tehdit oluşturan şiddet eylemlerinin ana kışkırtıcısına güçlerimiz ateşle karşılık verdi' ifadelerine yer verildi.

Peki, İsrail ordusunun katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir?

Peki, İsrail ordusunun katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir?
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Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Aslen Aydın Nazillili olan Eygi ailesi ile birlikte Amerika'ya yerleşti. Uzun süredir Amerika'da yaşayan 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin anne ve babası 2019 yılında boşandı. 

Ayşenur Ezgi Eygi ise ABD'deki West Seattle Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Washington Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam etti. Burada psikoloji okuyan genç kadın, üniversitenin ikinci yılında Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri alanında yan dala başladı. 2024 yılının Haziran ayında üniversiteden mezun oldu.

Sosyalist Ayşenur Ezgi Eygi, aynı kaderi paylaştığı Rachel Corrie gibi Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) üyesiydi!

Sosyalist Ayşenur Ezgi Eygi, aynı kaderi paylaştığı Rachel Corrie gibi Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) üyesiydi!

Ayşenur Ezgi Eygi, akran mentoru olarak Washington Üniversitesi'nde görev alıyor, bir yandan da 'Visit Seattle' adlı sayfada içerik üreticisi olarak yer alıyordu. 

Filistinli çiftçileri, işgallerden ve yerleşimcilerin ihlalinden korumak ve desteklemek için Faz3a kampanyasında gönüllü olarak yer alıyordu. Eylül ayından beri Batı Şeria'da 'Faz3a' kampanyasına destek olan Eygü, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu.

Eygi'nin Linkedin hesabında kendisi hakkında yaptığı açıklamaya da göz atalım: Başarılı, çalışkan ve idealist bir genç kadın!

Eygi'nin Linkedin hesabında kendisi hakkında yaptığı açıklamaya da göz atalım: Başarılı, çalışkan ve idealist bir genç kadın!

'Washington Üniversitesi'nden Psikoloji mezunu ve Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri yan dalı mezunuyum. Mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama konularında güçlü bir temele sahibim ve toplum hizmetine derin bir bağlılığım var. Çeşitli profesyonel deneyimlerim arasında öğrencileri akademik başarıya yönlendirmek, otizmli çocuklara ABA tekniklerini uygulamak ve hizmet sektöründe etkili pazarlama stratejileri oluşturmak bulunmakta. Gönüllü çalışmalarım, etkinlik koordinasyonundan kaynakları yetersiz topluluklarda rehabilitasyon desteği sunmaya kadar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde etki yapmamı sağladı. Pozitif bir etki yaratma tutkusuyla motive oluyorum ve sürekli olarak öğrenme, büyüme ve anlamlı projelere katkıda bulunma fırsatlarını arıyorum.'

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusu tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu.

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusu tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu.

İsrail askeri bir keskin nişancı tarafından başından vurulan Eygi, hastaneye kaldırıldı. Fakat ağır yaralanan Ayşenur Ezgi Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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