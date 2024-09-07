Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir? İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Başarılarla Dolu Hayatı

'Washington Üniversitesi'nden Psikoloji mezunu ve Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri yan dalı mezunuyum. Mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama konularında güçlü bir temele sahibim ve toplum hizmetine derin bir bağlılığım var. Çeşitli profesyonel deneyimlerim arasında öğrencileri akademik başarıya yönlendirmek, otizmli çocuklara ABA tekniklerini uygulamak ve hizmet sektöründe etkili pazarlama stratejileri oluşturmak bulunmakta. Gönüllü çalışmalarım, etkinlik koordinasyonundan kaynakları yetersiz topluluklarda rehabilitasyon desteği sunmaya kadar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde etki yapmamı sağladı. Pozitif bir etki yaratma tutkusuyla motive oluyorum ve sürekli olarak öğrenme, büyüme ve anlamlı projelere katkıda bulunma fırsatlarını arıyorum.'