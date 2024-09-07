Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir? İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Başarılarla Dolu Hayatı
Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir? İsrail Ordusu Tarafından Öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Başarılarla Dolu Hayatı
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurulan 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti! Genç sosyalist; idealist bir kadın, çalışkan ve gelecek vaat eden başarılı bir psikologtu. Gelin, tüm Türkiye'yi yasa boğan Ayşenur Ezgi Eygi'yi yakından tanıyalım.
İşte, Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatı...
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Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, henüz 26 yaşındaydı!
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Peki, İsrail ordusunun katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi Kimdir?
Sosyalist Ayşenur Ezgi Eygi, aynı kaderi paylaştığı Rachel Corrie gibi Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) üyesiydi!
Eygi'nin Linkedin hesabında kendisi hakkında yaptığı açıklamaya da göz atalım: Başarılı, çalışkan ve idealist bir genç kadın!
Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail ordusu tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu.
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