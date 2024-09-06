Türk Aktivist Ayşenur Ezgi, İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail, korkunç saldırılarına devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı saldırılarda Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti.

Olayın, haftalık yerleşim karşıtı yürüyüş esnasında meydana geldiği aktarıldı.