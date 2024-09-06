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Türk Aktivist Ayşenur Ezgi, İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybetti

Türk Aktivist Ayşenur Ezgi, İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 17:00

İsrail, korkunç saldırılarına devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı saldırılarda Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti. 

Olayın, haftalık yerleşim karşıtı yürüyüş esnasında meydana geldiği aktarıldı.

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Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybetti.

Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybetti.

AA'nın aktardığı habere göre, aynı zamanda ABD vatandaşlığı bulunan Eygi, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından atılan gerçek mermiyle başından yaralandı.

26 yaşındaki Eygi'nin geçtiğimiz Salı günü Batı Şeria'ya geldiği ve olay sırasında kasabanın haftalık yerleşim karşıtı yürüyüşünde olduğu belirtildi.

26 yaşındaki Eygi'nin geçtiğimiz Salı günü Batı Şeria'ya geldiği ve olay sırasında kasabanın haftalık yerleşim karşıtı yürüyüşünde olduğu belirtildi.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, Eygi'nin hastaneye getirildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Genç kadın, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu.

Genç kadın, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu.

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