Türk Aktivist Ayşenur Ezgi, İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybetti
Türk Aktivist Ayşenur Ezgi, İsrail'in Saldırısında Hayatını Kaybetti
İsrail, korkunç saldırılarına devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı saldırılarda Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti.
Olayın, haftalık yerleşim karşıtı yürüyüş esnasında meydana geldiği aktarıldı.
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Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybetti.
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26 yaşındaki Eygi'nin geçtiğimiz Salı günü Batı Şeria'ya geldiği ve olay sırasında kasabanın haftalık yerleşim karşıtı yürüyüşünde olduğu belirtildi.
Genç kadın, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu.
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