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Savcılık İtiraz Etti: Dilan ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme

Savcılık İtiraz Etti: Dilan ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme

Dilan Polat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 14:05 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 14:17

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para aklama' davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.

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Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.

DW Türkçe’de yer alan habere, davanın savcılığı tahliye kararına itiraz edecek.

DW Türkçe’de yer alan habere, davanın savcılığı tahliye kararına itiraz edecek.

Mahkeme itirazı kabul ederse Engin Polat ile 3 kişinin tahliye işlemi gerçekleşmeyecek.

Mahkeme itirazı kabul ederse Engin Polat ile 3 kişinin tahliye işlemi gerçekleşmeyecek.

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