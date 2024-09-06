Savcılık İtiraz Etti: Dilan ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme
Savcılık İtiraz Etti: Dilan ve Engin Polat Davasında Yeni Gelişme
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para aklama' davasında Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazda bulunma kararı aldı.
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Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.
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DW Türkçe’de yer alan habere, davanın savcılığı tahliye kararına itiraz edecek.
Mahkeme itirazı kabul ederse Engin Polat ile 3 kişinin tahliye işlemi gerçekleşmeyecek.
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