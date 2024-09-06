Engin Polat'ın Tahliye Kararı Sonrası Sosyal Medyaya Geri Döndü: Dilan Polat'tan İlk Paylaşım Geldi!
Engin Polat'ın Tahliye Kararı Sonrası Sosyal Medyaya Geri Döndü: Dilan Polat'tan İlk Paylaşım Geldi!
Sosyal medyaya tutuklanmasıyla birlikte zorunlu bir ara veren 10 ay boyunca cezaevinde kalan Dilan Polat tahliye edilmesinin ardından eşi Engin Polat'ın uyarısıyla sosyal medya paylaşımlarına başlamamış fakat kendisinin takipçi sayısı artmıştı. Engin Polat'a çıkan tahliye kararı sonrası Dilan Polat sosyal medya geri döndü.
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10 ay süren tutukluluklarının ardından geçtiğimiz haftalarda tahliye olan Dilan Polat gibi eşi Engin Polat'ın da tahliyesi bugün gerçekleşti.
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Engin Polat ve tüm sanıkların tahliye kararının ardından Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın sevinç çığlıkları da kameralar yansımıştı.
Tahliye kararının hemen ardından Dilan Polat da sosyal medya geri döndü!
Enerci ile paylaşım yapan Dilan Polat kardeşleriyle videolarını böyle paylaştı👇
Avukatına teşekkür eden Dilan Polat'ın takipçi sayısı anında artışa başladı!
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