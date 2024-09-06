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Fatih Altaylı’dan Dilan Polat’ın Paylaşımına Tepki: “Baştan Aşağıya Rezillik”

Fatih Altaylı’dan Dilan Polat’ın Paylaşımına Tepki: “Baştan Aşağıya Rezillik”

Fatih Altaylı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.09.2024 - 14:11

Dilan ve Engin Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında Engin Polat tahliye edilmişti. Davada tutuklu sanık kalmadı. Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan Polat’ın tahliye sonrasında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

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Polat çifti ve akrabalarının yargılandığı davada önce Dilan Polat, bugün ise eşi Engin Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Polat çifti ve akrabalarının yargılandığı davada önce Dilan Polat, bugün ise eşi Engin Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Dilan Polat, eşinin tahliye olması sonrasında uzak durduğu sosyal medyaya geri döndü ve üst üste paylaşımlarda bulundu.

Dilan Polat, eşinin tahliye olması sonrasında uzak durduğu sosyal medyaya geri döndü ve üst üste paylaşımlarda bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan Polat’ın videosunu paylaşarak tahliyeye tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan Polat’ın videosunu paylaşarak tahliyeye tepki gösterdi.

"Çekinme ders alma gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü devir bunların ve bunlar gibilerin devri. Baştan aşağı rezillik”

"Çekinme ders alma gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü devir bunların ve bunlar gibilerin devri. Baştan aşağı rezillik”

Dilan Polat'ın yaptığı paylaşım 👇

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