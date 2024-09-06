Fatih Altaylı’dan Dilan Polat’ın Paylaşımına Tepki: “Baştan Aşağıya Rezillik”
Fatih Altaylı’dan Dilan Polat’ın Paylaşımına Tepki: “Baştan Aşağıya Rezillik”
Dilan ve Engin Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında Engin Polat tahliye edilmişti. Davada tutuklu sanık kalmadı. Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan Polat’ın tahliye sonrasında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat çifti ve akrabalarının yargılandığı davada önce Dilan Polat, bugün ise eşi Engin Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Polat, eşinin tahliye olması sonrasında uzak durduğu sosyal medyaya geri döndü ve üst üste paylaşımlarda bulundu.
Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan Polat’ın videosunu paylaşarak tahliyeye tepki gösterdi.
"Çekinme ders alma gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü devir bunların ve bunlar gibilerin devri. Baştan aşağı rezillik”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın