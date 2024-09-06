Fatih Altaylı’dan Dilan Polat’ın Paylaşımına Tepki: “Baştan Aşağıya Rezillik”

Dilan ve Engin Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında Engin Polat tahliye edilmişti. Davada tutuklu sanık kalmadı. Gazeteci Fatih Altaylı, Dilan Polat’ın tahliye sonrasında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.