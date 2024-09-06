Dilan ve Engin Polat’a Tazminat Yolu: Lüks Araçlar da İade Edilebilir

Dilan ile Engin Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamasıyla tutuklanmış ve önce Dilan Polat bugün ise eşi Engin Polat tahliye edilmişti. Polat çiftinin tahliye edilmesinde MASAK raporunun etkili olduğu biliniyor. Ayrıca Dilan ve Engin Polat çifti, yargılandıkları davadan beraat etmeleri halinde cezaevinde kaldıkları yaklaşık 10 aylık süre için devletten tazminat alacak. Polat çiftine ait el konulan lüks ev ve araçlar da geri iade edilecek.