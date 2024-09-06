Dilan ve Engin Polat’a Tazminat Yolu: Lüks Araçlar da İade Edilebilir
Dilan ve Engin Polat’a Tazminat Yolu: Lüks Araçlar da İade Edilebilir
Dilan ile Engin Polat çifti, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamasıyla tutuklanmış ve önce Dilan Polat bugün ise eşi Engin Polat tahliye edilmişti. Polat çiftinin tahliye edilmesinde MASAK raporunun etkili olduğu biliniyor. Ayrıca Dilan ve Engin Polat çifti, yargılandıkları davadan beraat etmeleri halinde cezaevinde kaldıkları yaklaşık 10 aylık süre için devletten tazminat alacak. Polat çiftine ait el konulan lüks ev ve araçlar da geri iade edilecek.
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Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, yaklaşık 10 aylık tutukluluk sonrasında serbest kaldı.
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Önce Dilan Polat “hastalık durumu” sebebiyle tahliye oldu, bugün görülen davanın duruşmasında ise tüm tutuklu sanıklar için tahliye kararı verildi.
Ünlü çift davada yargılanmaya devam edecek. Eğer Polat çifti dava sonunda beraat kararı alırsa tazminat hakkı kazanacak.
Polat çifti ve çevresinde bulunanlar, tutuklu bulundukları yaklaşık 10 ay için devletten tazminat talep edebilecek.
Ayrıca Dilan ve Engin Polat çiftinin el konululan lüks araçları, taşınmazları ve şirketleri de beraat durumunda geri iade edilecek.
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