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Kayıp Narin'in Tutuklanan Amcasının Arabasından Yeni Bulgular Ortaya Çıktı

Kayıp Narin'in Tutuklanan Amcasının Arabasından Yeni Bulgular Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 16:22

Türkiye, en son 21 Ağustos'ta görülen Narin'i arıyor. Evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan Narin'den hala bir haber yok. Son olarak Narin'in amcası S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Amcanın arabasında yeni yapılan kriminal aramada bazı bulgular ele geçirildi.

Kaynak: Halk TV / Ferit Demir

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8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos günü evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkmıştı.

8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos günü evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkmıştı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan Narin'in bulunması için çalışmalar sürüyor. Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip, Narin için çalışmalarına devam ediyor.

17 gündür aralıksız devam eden soruşturmayı tüm Türkiye merakla takip ediyor.

17 gündür aralıksız devam eden soruşturmayı tüm Türkiye merakla takip ediyor.

Son olarak, mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazlarıyla bir arama yapıldı. Soruşturma kapsamında aile yakınları da sorguya alındı.

Narin'in amcası S.G. ise tutuklandı.

Narin'in amcası S.G. ise tutuklandı.

Halk TV’den Müslim Sarıyar, amca S.G.’nin tutuklanmasına neden olan soruşturmanın bir Facebook yorumuyla başladığını aktarmıştı.

Detaylar için:

Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Demir, amcanın arabasında yapılan son çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandığını aktardı.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Demir, amcanın arabasında yapılan son çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandığını aktardı.

Buket Güler ile Haber Masası'nda açıklamalarda bulunan Ferit Demir, amcanın arabasında koltukların söküldüğünü ve kriminal inceleme yapıldığını belirtti.

Narin'in ailesi de amca S.G. ile görüşme yaptı.

Narin'in ailesi de amca S.G. ile görüşme yaptı.

Ferit Demir, yaptığı son paylaşımda amcanın arabasından alınan DNA örneklerinin eşleştiğini açıkladı.

'Kayıp Narin Güran soruşturmasında önemli gelişme. Tutuklu amca Salim Güran'ın aracında yapılan ikinci kriminal arama ve sökülerek jandarma kriminal laboratuvarına götürülen aracın ön koltuğunda yapılan kriminal çalışmada Narin'e ait yeni DNA kalıntılarına rastlandı. Bulunan DNA örnekleri Narin'in kıyafetlerinde alınan örnekler ile eşleşti. Bulunan DNA örneklerinin Narin'in anne ve babasının DNA örnekleriyle de eşleştiği öğrenildi.'

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