Kayıp Narin'in Tutuklanan Amcasının Arabasından Yeni Bulgular Ortaya Çıktı
Kayıp Narin'in Tutuklanan Amcasının Arabasından Yeni Bulgular Ortaya Çıktı
Türkiye, en son 21 Ağustos'ta görülen Narin'i arıyor. Evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan Narin'den hala bir haber yok. Son olarak Narin'in amcası S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Amcanın arabasında yeni yapılan kriminal aramada bazı bulgular ele geçirildi.
Kaynak: Halk TV / Ferit Demir
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8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos günü evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkmıştı.
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17 gündür aralıksız devam eden soruşturmayı tüm Türkiye merakla takip ediyor.
Narin'in amcası S.G. ise tutuklandı.
Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Demir, amcanın arabasında yapılan son çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandığını aktardı.
Narin'in ailesi de amca S.G. ile görüşme yaptı.
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