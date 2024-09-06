Türkiye’nin Gündemindeki Kayıp Narin’in Son Sözleri: “Çok Yorgunum, Oynamayalım”

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp Narin’in amcası, tanık ifadeleri ve DNA kayıtları sonrasında tutuklanmıştı. Narin’i en son gören 9 yaşındaki arkadaşı M.’nin pedagoglar eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı. Narin son olarak arkadaşının “oyun oynayalım” teklifini, “çok yorgunum” diyerek geri çevirmiş.