Türkiye’nin Gündemindeki Kayıp Narin’in Son Sözleri: “Çok Yorgunum, Oynamayalım”
Türkiye’nin Gündemindeki Kayıp Narin’in Son Sözleri: “Çok Yorgunum, Oynamayalım”
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp Narin’in amcası, tanık ifadeleri ve DNA kayıtları sonrasında tutuklanmıştı. Narin’i en son gören 9 yaşındaki arkadaşı M.’nin pedagoglar eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı. Narin son olarak arkadaşının “oyun oynayalım” teklifini, “çok yorgunum” diyerek geri çevirmiş.
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Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın bulunması için tüm Türkiye adeta nefesini tutmuş iyi haberleri bekliyor.
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Tüm teknolojik imkanları kullanan özel ekip henüz Narin’e ulaşmış değil.
Narin’in kaybolduğu mahallenin de muhtarı olan amcası S.G., “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, soruşturma kayıtlarında Narin’in en son 21 Ağustos’ta saat 18.47’de görüldüğü yer aldı.
Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos’ta dakika dakika yaşananlar şöyle 👇
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Saat 13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.
Saat 14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran’ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.
Saat 15.05: Camiden çıktı.
Saat 15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin’i bir daha görmedi.
Saat 17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.
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Saat 17.50: Narin büyük amcası Hüseyin’in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle kapıda görüştü.
Saat 18.47: Arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. M. psikolog ve pedagoglar eşliğinde dinlendi ve Narin’le görüşmesini anlattı. Anlatımına göre M. Narin’e “Oyun oynayalım” dedi. Narin ise “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek oradan ayrıldı.
Saat 18.59: Kamera kayıtlarına göre şüpheli Amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına doğru gitti.
Saat 19.30: Narin ailesi tarafından aranmaya başladı.
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