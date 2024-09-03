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Amcasının Arabasında Narin'e Ait Olduğu Belirlenen DNA Örnekleri Dışkı, İdrar ve Kusmuktan mı Alındı?

Amcasının Arabasında Narin'e Ait Olduğu Belirlenen DNA Örnekleri Dışkı, İdrar ve Kusmuktan mı Alındı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 17:11

14 gün önce kaybolan ve hala kendisinden bir ize rastlanmayan Narin'le ilgili arama çalışmaları sürüyor. Amca S.G.'nin tutuklanmasının ardından yayın yapan gazeteci Özlem Gürses, amcanın arabasında Narin'le eşleşen DNA örnekleriyle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Kaynak: Özlem Gürses

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=75p7n...
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8 yaşındaki Narin Güran'ın 14 gün önce kaybolması ve hala bulunamaması tüm ülkeyi sarstı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın 14 gün önce kaybolması ve hala bulunamaması tüm ülkeyi sarstı.

Son olarak amcası S.G.'nin aracında DNA izine rastlanan Narin'le ilgili gazeteci Özlem Gürses önemli bir iddiada bulundu.

Son olarak amcası S.G.'nin aracında DNA izine rastlanan Narin'le ilgili gazeteci Özlem Gürses önemli bir iddiada bulundu.

Amca S.G.'nin tutuklanmasının ardından yayın yapan Özlem Gürses, arabada rastlanan ve Narin'e ait olduğu tespit edilen DNA örneklerinin şoför koltuğunda bulunduğunu iddia etti.

Amca S.G.'nin tutuklanmasının ardından yayın yapan Özlem Gürses, arabada rastlanan ve Narin'e ait olduğu tespit edilen DNA örneklerinin şoför koltuğunda bulunduğunu iddia etti.

Gürses'in bir diğer önemli iddiasına göre, Narin'e ait olduğu kesinleşen örnekler dışkı, idrar ve kusmuktan alınmış.

Gürses'in bir diğer önemli iddiasına göre, Narin'e ait olduğu kesinleşen örnekler dışkı, idrar ve kusmuktan alınmış.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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