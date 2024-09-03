Amca Salim Güran Narin'in Babasını Tehdit Etti mi? Kayıp Narin Güran Olayında 14 Günde Yaşananlar!
Amca Salim Güran Narin'in Babasını Tehdit Etti mi? Kayıp Narin Güran Olayında 14 Günde Yaşananlar!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan sekiz yaşındaki Narin Güran, Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Bugün küçük Narin'in kaybolmasının üzerinden tam 14 gün geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı?
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Tüm Türkiye'nin kanını donduran olay, 21 Ağustos 2024 günü yaşandı.
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22 Ağustos'ta 31 numara bir terlik bulundu.
23 Ağustos'ta Narin'e ait kamera görüntüleri tespit edildi.
Baba Arif Güran'dan Açıklama Geldi:
25 Ağustos'ta köyün çevresindeki su kanalları arandı.
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28 Ağustos'ta Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım çemberin daraldığını duyurdu.
29 Ağustos'ta ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı.
''Onun zararı kendine''
30 Ağustos'ta aramalar devam etti.
31 Ağustos'ta amca Salim Güran gözaltına alındı.
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''Biz kızımızı istiyoruz''
''Bu karalama niye?''
Amca Salim Güran'ın arabasından Narin'e ait DNA bulundu.
Gazeteci Alican Uludağ Twitter hesabından şöyle paylaşım yaptı:
Amcası Telefonundaki Tüm Mesaj ve Aramaları Silmiş
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1 Eylül'de Narin'in kaybolduğu gün amcayı görmediğini dile getiren anne bu kez hatırladığını söyledi.
2 Eylül'de amca Salim Güran tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi:
“Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu”
Tehdit İddiası
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