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Amca Salim Güran Narin'in Babasını Tehdit Etti mi? Kayıp Narin Güran Olayında 14 Günde Yaşananlar!

Amca Salim Güran Narin'in Babasını Tehdit Etti mi? Kayıp Narin Güran Olayında 14 Günde Yaşananlar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 17:52

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan sekiz yaşındaki Narin Güran, Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu yetkililere bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Bugün küçük Narin'in kaybolmasının üzerinden tam 14 gün geçti. Peki bu süreçte neler yaşandı?

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Tüm Türkiye'nin kanını donduran olay, 21 Ağustos 2024 günü yaşandı.

Tüm Türkiye'nin kanını donduran olay, 21 Ağustos 2024 günü yaşandı.

Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla kuran kursundan çıkan Narin Güran gündüz vakti ortadan kayboldu. Aile durumu fark edince jandarmadan yardım istedi. Jandarmayla birlikte AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekle bölgeye gelerek arama çalışmalarına başlandı. Aramalar sonuçsuz kalında bölgeye ayrıca Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edilerek çalışmalar genişletildi.

22 Ağustos'ta 31 numara bir terlik bulundu.

22 Ağustos'ta 31 numara bir terlik bulundu.

Güran ailesinin evine yaklaşık üç kilometre uzaklıkta küçük bir terlik bulundu. Ancak terlik Narin'e ait çıkmadı.

23 Ağustos'ta Narin'e ait kamera görüntüleri tespit edildi.

23 Ağustos'ta Narin'e ait kamera görüntüleri tespit edildi.

Narin'in kaybından günler sonra, kaybolduğuna güne ait son görüntüleri ortaya çıktı. Tavşantepe İlköğretim Okulu’nun 21 Ağustos’ta saat 15:15’teki güvenlik kamerası görüntülerinde küçük kızın 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü ve sonra Narin'in arkadaşlarından ayrılıp tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği görüldü.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Baba Arif Güran'dan Açıklama Geldi:

Baba Arif Güran'dan Açıklama Geldi:

“Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Eğer birisi para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız”

25 Ağustos'ta köyün çevresindeki su kanalları arandı.

25 Ağustos'ta köyün çevresindeki su kanalları arandı.

Arama çalışmalarında tüm şüpheler üzerinde durulurken, köy yakınlarındaki su kanalı da tamamen boşaltıldı. Ancak Narin Güran’a dair herhangi bir iz bulunamadı.

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28 Ağustos'ta Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım çemberin daraldığını duyurdu.

28 Ağustos'ta Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım çemberin daraldığını duyurdu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarında önemli deliller elde ettiklerini ve çemberin daraldığını açıkladı. Bölgede yaklaşık 500 komando, dağ, taş, tarlalar ve dere kenarları gibi her yeri aradı.

29 Ağustos'ta ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı.

29 Ağustos'ta ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı.

Kollarında ısırık izleri tespit edilen 18 yaşındaki ağabey Enes Güran gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndan edinilen bilgiye göre ısırık izlerinden biri Enes'e ait ancak diğer izlerin Narin'e ait olup olmadığı küçük kızın kayıp olmasından dolayı tespit edilemedi.

''Onun zararı kendine''

''Onun zararı kendine''

Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, ağabeyin kolunu kendi ısırdığını belirterek, 'Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış' dedi.

Tüm Türkiye Narin'den iyi bir haber beklerken RTÜK Başkanı Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

30 Ağustos'ta aramalar devam etti.

30 Ağustos'ta aramalar devam etti.

Ekipler Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen 150 araç ve mahalledeki evleri aradı. Toplamda 12 bin 565 araç kontrol edildi, 130 kişinin ifadesi alındı, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, yedi iz takip köpeği kullanılarak 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

31 Ağustos'ta amca Salim Güran gözaltına alındı.

31 Ağustos'ta amca Salim Güran gözaltına alındı.

En kritik gelişmeler bugünden sonra yaşandı. Narin'in amcası Salim Güran ve anne Yüksel Güran aynı gün ifadeye çağırıldı. Hem sosyal medyada hem de bazı haber kaynaklarında annenin gözaltına alındığına dair iddialar yayılınca baba Arif Güran, bu iddiaların doğru olmadığını, eşinin ifadeden sonra eve döndüğünü açıkladı.

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''Biz kızımızı istiyoruz''

''Biz kızımızı istiyoruz''

Baba Arif Güran yalan yanlış yazılıp çizilen haberlerle ilgili, “Biz kızımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Biz kameraya, televizyona çıkmaya meraklı insanlar değiliz. Yaşımız 40. İlk defa bir televizyona çıkıyoruz. Sadece kızımızı istiyoruz. Hepimiz devletin söylediği kelimeye bakıyoruz. Devletin, valilimin, kaymakamlarımın, komutanlarımın ağzına bakıyorum. Sonunda devlet bize bir şey diyecek” açıklamasında bulundu.

''Bu karalama niye?''

''Bu karalama niye?''

Baba Arif Güran daha sonra tekrar bir açıklama yaparak, “Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin'in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.

Amca Salim Güran'ın arabasından Narin'e ait DNA bulundu.

Amca Salim Güran'ın arabasından Narin'e ait DNA bulundu.

Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran'ın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşti.

Gazeteci Alican Uludağ Twitter hesabından şöyle paylaşım yaptı:

Amcası Telefonundaki Tüm Mesaj ve Aramaları Silmiş

Amcası Telefonundaki Tüm Mesaj ve Aramaları Silmiş

Yürütülen soruşturmada amca Salim Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı. Amcanın telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi.

Detaylara burada yer vermiştik:

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1 Eylül'de Narin'in kaybolduğu gün amcayı görmediğini dile getiren anne bu kez hatırladığını söyledi.

1 Eylül'de Narin'in kaybolduğu gün amcayı görmediğini dile getiren anne bu kez hatırladığını söyledi.

Acılı anne son olarak SHOW Ana Haber'e verdiği röportajıyla gündem oldu. Narin'in kaybolduğu gün amcayı görmediğini dile getiren anne, daha sonradan hatırladığını; Narin'i amcasıyla birlikte gördüğünü hatırladığını dile getirdi.

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2 Eylül'de amca Salim Güran tutuklandı.

2 Eylül'de amca Salim Güran tutuklandı.

Arama çalışmalarının 13. gününde gözaltındaki amca Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Güran adliyeye zırhlı araçla getirildi. Narin'in babası Arif Güran ile Salim Güran arasında uzun bir süredir husumet olduğu iddia edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi:

''Tabii soruşturma devam ediyor. Bizim burada soruşturmanın gidişatıyla ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil. Adli Tıp'ın birtakım tespitleri var. DNA tespitleri var. Annesi ve babasından kan örnekleri alındı. Ve o araçta, amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün sulh ceza hakimliği bir tutuklama kararı verdi. Neticede burada soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi önemli. Mahremiyet ilkesini de koruyarak bunu yapmak lazım. Dolayısıyla hep beraber soruşturmayı bekleyeceğiz ama asıl temennimiz Narin kızımıza sağ salim ulaşılabilmesi.'

“Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu”

“Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu”

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, ifadesinde olay öncesinde Narin Güran’ı görmediğini belirtti. Güran, telefonunun kaybolma olayından önce neden kapalı olduğunu açıklarken, “Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu” dedi.

Salim Güran, telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmeleri neden sildiğine dair de açıklamada bulundu. Güran, “Kardeşim Arif’in mermileri yakalandığında arayıp ‘tanıdık yok mu’ diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm WhatsApp kayıtlarını sildim” dedi.

Tehdit İddiası

Tehdit İddiası

Ayrıca, Narin Güran’ın babası Arif Güran ile arasında husumet olduğu ve Arif Güran’a “Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın” şeklinde bir söz söylediği iddia edildi. Salim Güran, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

İfadesinin tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak tutuklamaya avukatından itiraz geldi. Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

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