Ponzi Sistemiyle Dolandırıcılık Yaptıkları İddia Edilen Beril ve Kıvanç Talu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Ponzi Sistemiyle Dolandırıcılık Yaptıkları İddia Edilen Beril ve Kıvanç Talu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu için savcılığın istediği ceza belli oldu. İkilinin 13 müştekiden 3 Milyon 17 Bin Lira dolandırdıkları iddia edildi.
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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesabıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, yakın çevresindeki çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti.
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Reklam projeleri yapacaklarını söyleyerek yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları öne sürülen çift, bu iddiaların ardından kayıplara karışmıştı. Gürcistan'a kaçan çift kısa sürede geri dönmüştü.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, mağdurların bilmediği bir Ponzi sistemine dahil ettikleri ve bu sisteme sonradan girenlerden aldıkları parayla, sisteme ilk girenlerin parasını ödendiği bir düzen kurdukları vurgulandı.
Başsavcılık, şüpheliler Kıvanç Talu, Beril Talu ve Beril Talu'nun babası Ertan Koç'un, 13 mağdilden bu yöntemle 3 milyon 17 bin lira topladığını ve bu parayı geri ödemediğini tespit etti.
Savcılık, tutuklu şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu ile tutuksuz şüpheli Ertan Koç hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
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