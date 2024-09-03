Yapılan Araştırma Sonucunda Ev Sahipleri de Kiracılar da Mutsuz
Yapılan Araştırma Sonucunda Ev Sahipleri de Kiracılar da Mutsuz
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"Semt bizim, ev kira" sloganı gerçek oldu. Araştırmaya göre, kiracıların yüzde 44'ü yaşadıkları semtten memnunken, bu oran evlerinden memnun olanların oranına geldiğinde yüzde 40'a düşüyor. Kiracıların yüzde 80'i bugün taşınsa, aynı semtte bütçelerine uygun bir ev bulamayacaklarını düşünüyor.
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Bu yılın ilk beş ayında kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirilmişken, ev sahiplerinin yarısı sözleşmelere yüzde 50 oranında zam yaptı. Kira sözleşmeleri her yıl artış gösterirken, kiracıların gelirleri aynı hızda yükselmiyor. Kirası gelirinden fazla artan kiracıların oranı ise yüzde 58. Ev sahipleri ise kiracıları yüzünden kayba uğradığını düşünüyor.
%25 zam sınırı konusunda ise iki cephe tamamen farklı bakıyor: Kiracıların yüzde 83'ü, yüzde 25'lik zam sınırının kaldırılmasını eleştirirken, ev sahiplerinin yüzde 65'i bu karardan memnuniyetlerini dile getiriyor.
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Mutsuz olan koyüne dönsün he mi. Namkörlük yapmasın!