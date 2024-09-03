Okan Buruk, Osimhen Transferi Bitmeden Icardi'yle Görüşmüş
Okan Buruk, Osimhen Transferi Bitmeden Icardi'yle Görüşmüş
Galatasaray'da transferin seyri de ligdeki dengeler de bir anda değişmiş durumda. Victor Osimhen transferinin gelişiyle Galatasaray, Batshuayi-Icardi-Osimhen üçlüsüyle çok güçlü bi hücum hattına sahip oldu. Şimdi gözler Okan Buruk'ta olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Victor Osimhen transferi Galatasaray'da havayı bir gecede değiştirdi. Osimhen soru işareti yaratmasa da üç yıldız forvetin kadroda nasıl konumlanacağı soru işareti oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi'nin 3-4 hafta sakatlanması Batshuayi'nin süresinin arttığı maçlarda düşen performansına Osimhen haberi camiaya moral oldu. Okan Buruk'un üç forveti nasıl kullanacağı ise merak konusu.
Kadir Çetinçalı ve Süleyman Rodop yaptığı programda Okan Buruk ve Mauro Icardi arasında Osimhen görüşmesi gerçekleştiğini iddia etti.
Kadir Çetinçalı'nın iddiasına göre Okan Buruk, Icardi'yi arayarak "Gerekirse sistemi değiştireceğiz, Osimhen'e ne dersin?" diye soruyor. Icardi'nin cevabı ise "Muhteşem derim" oluyor.
Çetinçalı ayrıca Fenerbahçe'nin Osimhen için devreye girdiğini yıldız oyuncunun görüşmeden reddettiğini söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın