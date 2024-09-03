Okan Buruk, Osimhen Transferi Bitmeden Icardi'yle Görüşmüş

Galatasaray'da transferin seyri de ligdeki dengeler de bir anda değişmiş durumda. Victor Osimhen transferinin gelişiyle Galatasaray, Batshuayi-Icardi-Osimhen üçlüsüyle çok güçlü bi hücum hattına sahip oldu. Şimdi gözler Okan Buruk'ta olacak.