Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Okan Buruk, Osimhen Transferi Bitmeden Icardi'yle Görüşmüş

Okan Buruk, Osimhen Transferi Bitmeden Icardi'yle Görüşmüş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
03.09.2024 - 11:43 Son Güncelleme: 03.09.2024 - 11:44

Galatasaray'da transferin seyri de ligdeki dengeler de bir anda değişmiş durumda. Victor Osimhen transferinin gelişiyle Galatasaray, Batshuayi-Icardi-Osimhen üçlüsüyle çok güçlü bi hücum hattına sahip oldu. Şimdi gözler Okan Buruk'ta olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Victor Osimhen transferi Galatasaray'da havayı bir gecede değiştirdi. Osimhen soru işareti yaratmasa da üç yıldız forvetin kadroda nasıl konumlanacağı soru işareti oldu.

Victor Osimhen transferi Galatasaray'da havayı bir gecede değiştirdi. Osimhen soru işareti yaratmasa da üç yıldız forvetin kadroda nasıl konumlanacağı soru işareti oldu.

Icardi'nin 3-4 hafta sakatlanması Batshuayi'nin süresinin arttığı maçlarda düşen performansına Osimhen haberi camiaya moral oldu. Okan Buruk'un üç forveti nasıl kullanacağı ise merak konusu.

Icardi'nin 3-4 hafta sakatlanması Batshuayi'nin süresinin arttığı maçlarda düşen performansına Osimhen haberi camiaya moral oldu. Okan Buruk'un üç forveti nasıl kullanacağı ise merak konusu.

Kadir Çetinçalı ve Süleyman Rodop yaptığı programda Okan Buruk ve Mauro Icardi arasında Osimhen görüşmesi gerçekleştiğini iddia etti.

Kadir Çetinçalı ve Süleyman Rodop yaptığı programda Okan Buruk ve Mauro Icardi arasında Osimhen görüşmesi gerçekleştiğini iddia etti.

Kadir Çetinçalı'nın iddiasına göre Okan Buruk, Icardi'yi arayarak "Gerekirse sistemi değiştireceğiz, Osimhen'e ne dersin?" diye soruyor. Icardi'nin cevabı ise "Muhteşem derim" oluyor.

Kadir Çetinçalı'nın iddiasına göre Okan Buruk, Icardi'yi arayarak "Gerekirse sistemi değiştireceğiz, Osimhen'e ne dersin?" diye soruyor. Icardi'nin cevabı ise "Muhteşem derim" oluyor.

Çetinçalı ayrıca Fenerbahçe'nin Osimhen için devreye girdiğini yıldız oyuncunun görüşmeden reddettiğini söyledi.

Çetinçalı ayrıca Fenerbahçe'nin Osimhen için devreye girdiğini yıldız oyuncunun görüşmeden reddettiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın